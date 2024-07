Hai bisogno di una dose extra di minerali? Questi infusi ti aiuteranno

Ortica

È uno degli infusi che ci regalerà più energia. E’ efficace soprattutto a livello protettivo delle vie urinarie e digestive. Meritxell Martí spiega che funziona benissimo come tonico. L’ortica, pianta officinale le cui proprietà benefiche vengono utilizzate da secoli, è ricca di ferro, calcio e magnesio.

Equiseto

Quest’erba si distingue, soprattutto, per la sua azione diuretica, ma anche, essendo molto ricca di silicio, ci aiuta se il nostro obiettivo è migliorare la compattezza della pelle. Contiene anche potassio, calcio, magnesio, alluminio e vitamina C. Senza dubbio, un’opzione molto completa per i nostri infusi.

Avena sativa

L’esperta non si riferisce ai fiocchi d’avena in sé, ma ai gambi secchi dell’avena che, secondo il suo parere, ci forniranno non solo vitamina B ma anche molti minerali come calcio e magnesio. Quest’ultimo è molto utile per l’energia e per la sua azione benefica sulle ossa. Aiuta a migliorare la salute dei nostri capelli, della nostra pelle e delle nostre unghie.

Dente di leone

È un’erba leggermente amara e ha una buona capacità di purificare il sistema epatico, con un certo effetto lassativo, ma in generale si distingue per il suo effetto diuretico e disintossicante. Contiene vitamine del gruppo B, vitamina C, D e A, oltre a minerali, tra i quali possiamo evidenziare ferro, calcio, magnesio o potassio.

Trifoglio rosso

È molto ricco di isoflavoni. Aiuterà il nostro sistema endocrino durante la fase della menopausa, aiutando soprattutto ad evitarne gli effetti collaterali calmandone le tipiche vampate di calore. È ricco di vitamine del gruppo B, ma anche di calcio, cromo, molibdeno, nichel e potassio.

Alga laminaria

Le alghe sono un’ottima fonte di minerali. L’alga laminaria, nota anche come Kelp, è un’alga piatta e si trova sulle rocce e sul fondo del mare. È considerato un superfood e ha un’azione diuretica. È ricca di potassio, magnesio, ferro, iodio e calcio. È anche un’importante fonte di vitamine del gruppo B, oltre che di A, C e D. Questa alga viene solitamente assunta come decotto anziché come infuso: viene cotta per circa 5 minuti, quindi lasciata riposare e filtrata. Va notato che come la maggior parte delle alghe, è molto ricca di iodio e, nelle persone con problemi alla tiroide, può interferire con i farmaci.

Ricordiamo che è importante sempre chiedere consiglio al proprio medico prima di assumere qualsiasi tipo di infuso o decotto.