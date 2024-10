I consigli per avere labbra carnose senza bisturi

Volete avere delle labbra carnose senza bisturi e vi state chiedendo come fare? I metodi ci sono, ve li sveliamo di seguito

Non tutte hanno la voglia di sottoporsi a interventi chirurgici per rendere le labbra più carnose apparire più sensuali ma esistono dei rimedi casalinghi che potete seguire per raggiungere il vostro obiettivo

Qualche tecnica particolare e un abile uso del make up vi possono bastare per evitare di dover ricorrere al filler. Ecco i consigli del make up artist.

Come avere le labbra più carnose senza usare il bisturi

Chi ha le labbra sottili ha un sogno, poter aumentarne il volume per rendere il viso più armonioso. Quello che dovete fare è usare il giusto make up, eseguire delle sessioni di ginnastica facciale e procedere ad idratare al meglio il viso e le labbra in primis.

Rendere le labbra carnose con il make up

In base al tipo di rossetto che volete utilizzare procedete così: sbordate con precisione la linea naturale della labbra di poco usando una matita morbida dello stesso colore del rossetto, che andrete a sfumare verso l’interno.

Usate un colore leggermente più scuro della matita rispetto al rossetto nude. Usate l’illuminante per enfatizzare l’arco di cupido. Ricordate che in genere le tonalità chiare aumentano visivamente il volume mentre le scure rimpiccioliscono le labbra.

Aumentare il volume delle labbra con lo scrub

Esfoliare le labbra rimuove le cellule morte e le rende più piene. Potete utilizzare uno scrub per labbra fatto in casa con zucchero e miele. Usando un panno umido massaggiate delicatamente le labbra. Potete anche aggiungere la cannella che, come è noto, va a dare volume.

Infine nutritele ed idratatale con un ottimo burro di cacao o un balm dall’effetto plumping. Potete anche usare degli oli naturali come l’olio di cocco o l’olio di mandorle dolci che è ricco di vitamina E. Ricordate di bere anche la giusta quantità di acqua perché l’idratazione aiuta a rendere le labbra più morbide e piene.

Gonfiare le labbra con gli oli essenziali

Ingrandire le labbra con metodi naturali è possibile. L’olio essenziale di menta picchiettato sulle labbra dopo averlo diluito in una crema neutra aumenta la circolazione del sangue donando subito delle labbra più carnose.

Ginnastica facciale per labbra con più volume

Infine un piccolo trucchetto che potete eseguire tutte le volte che volete: mimate un bacio dieci volte, subito dopo schioccate un bacio, soffiate come per spegnere una candela. Questa piccola ginnastica facciale vi darà dei risultati visibili in poco tempo, regalandovi un contorno labbra più carnoso e seducente.