I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Dungeons & Dragons a Killer Heat

Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix sono stati aggiunti nuovi film e serie tv. Tra questi c’è il film Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, già nella top 10 della piattaforma. Prosegue il successo della serie Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story e quello della seconda stagione di Tutto chiede salvezza. Su Prime Video Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere è ancora la serie più vista, così come il film Killer Heat, da poco aggiunto sulla piattaforma. Per tutti gli appassionati, inoltre, c’è da segnalare l’aggiunta su Prime della prima storica stagione dell’anime Ken il guerriero.

Prime Video, film e serie tv del momento

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere (Seconda stagione 2024, Azione/Avventura/Fantasy).

(Seconda stagione 2024, Azione/Avventura/Fantasy). Killer Heat (Film 2023, Thriller/Drammatico) di Philippe Lacôte, con Richard Madden, Joseph Gordon-Levitt e Abbey Lee.

(Film 2023, Thriller/Drammatico) di Philippe Lacôte, con Richard Madden, Joseph Gordon-Levitt e Abbey Lee. Ken il guerriero (Serie tv 1987, Anime).

(Serie tv 1987, Anime). Hounds of War (Film 2024, Azione) di Isaac Florentine, con Frank Grillo e Robert Patrick.

(Film 2024, Azione) di Isaac Florentine, con Frank Grillo e Robert Patrick. Un mondo a parte (Film 2024, Commedia/Drammatico) di Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele.

(Film 2024, Commedia/Drammatico) di Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Sono Lillo 2 (Serie tv 2024, Commedia).

(Serie tv 2024, Commedia). Project Gemini (Film 2022, Fantascienza/Thriller) di Serik Beiseuo e Vyacheslav Lisnevskiy.

(Film 2022, Fantascienza/Thriller) di Serik Beiseuo e Vyacheslav Lisnevskiy. Apocalisse di ghiaccio (Film 2020, Fantascienza) di Maximilian Elfeldt, con Emily Killian e Tom Sizemore.

Netflix, i film e le serie tv del momento