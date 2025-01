Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Grande successo su Netflix per il film Mica è colpa mia, la commedia romantica di Umberto Carteni, con protagonisti Antonio Folletto e Vincenzo Nemolato. Tra i film aggiunti di recente, già in top 10, troviamo Ad Vitam (con Guillaume Canet), il drammatico di guerra Devotion e Una famiglia mostruosa, di Volfango De Biasi. Tra le serie, invece, prosegue il successo della seconda stagione di Squid Game e quello della docuserie Ilary.

Su Prime Video è stato aggiunto di recente The Gardener, la commedia d’azione con protagonista Jean-Claude Van Damme. Sulla piattaforma, ancora in top 10, troviamo anche It Ends With Us, con Blake Lively, Absolution, thriller d’azione con Liam Neeson e Bad Boys: Ride or Die, il quarto capitolo della saga.

Prime Video, film e serie tv del momento

The Gardener (Film 2025, Azione/Commedia) di David Charhon, con Jean-Claude Van Damme.

(Film 2025, Azione/Commedia) di David Charhon, con Jean-Claude Van Damme. It Ends With Us – Siamo noi a dire basta (Film 2024, Drammatico/Sentimentale) di Justin Baldoni, con Blake Lively.

(Film 2024, Drammatico/Sentimentale) di Justin Baldoni, con Blake Lively. È colpa tua? (Film 2024, Drammatico/Sentimentale) di Domingo González, con Nicole Wallace e Gabriel Guevara.

(Film 2024, Drammatico/Sentimentale) di Domingo González, con Nicole Wallace e Gabriel Guevara. Absolution – Storia criminale (Film 2024, Azione/Thriller) di Hans Petter Moland, con Liam Neeson.

(Film 2024, Azione/Thriller) di Hans Petter Moland, con Liam Neeson. Bad Boys: Ride or Die (Film 2024, Azione/Commedia) di Adil El Arbi, Bilall Fallah, con Will Smith e Martin Lawrence.

(Film 2024, Azione/Commedia) di Adil El Arbi, Bilall Fallah, con Will Smith e Martin Lawrence. On Call (Serie tv 2025, Azione/Drammatico), con Troian Bellisario, Brandon Larracuente.

Netflix, i film e le serie tv del momento