Se state pensando a una gita fuori porta per il 25 Aprile, un pic-nic al lago può essere un’ottima idea. Il Lazio, con i suoi laghi, offre alcune delle mete più affascinanti e sicure per un rilassante pic-nic. A confermarlo è l’ultimo report dell’ARPA Lazio, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che certifica la qualità delle acque lacustri in vista della stagione balneare 2025.

I dati raccolti nel quadriennio 2021-2024 parlano chiaro: il 97% delle aree monitorate nei laghi del Lazio ha ottenuto la classificazione di qualità “eccellente”, mentre il restante 3% è stato valutato “buono”. Un risultato che rende i laghi della regione non solo splendidi scenari naturali, ma anche luoghi sicuri e salutari per trascorrere una giornata in famiglia o con gli amici, lontano dal caos urbano.

La qualità delle acque dei laghi nel Lazio

I monitoraggi condotti dall’ARPA tengono conto di parametri microbiologici fondamentali per la salute pubblica, come la presenza di Escherichia coli ed enterococchi intestinali. Le analisi, svolte durante tutta la stagione balneare, garantiscono un controllo continuo sulla salubrità delle acque. E il Lazio, con i suoi laghi vulcanici, montani e artificiali, ha superato l’esame a pieni voti.

Questo rende i laghi regionali destinazioni perfette per un pic-nic del 25 aprile, un’occasione ideale per riscoprire luoghi incantevoli spesso poco lontani da casa, ma ancora poco valorizzati dal turismo di massa.

Ecco i laghi più puliti del Lazio secondo l’Arpa

Lago di Bracciano (Roma)

Inserito all’interno del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, è uno dei bacini più amati dai romani. Tutte le aree balneabili del lago hanno ricevuto la classificazione “eccellente”. Le sue acque trasparenti, il divieto di navigazione a motore e i numerosi spazi verdi lo rendono perfetto per un pic-nic o una passeggiata lungo riva. Le località di Trevignano, Anguillara e Bracciano offrono anche ristoranti tipici e aree attrezzate.

Lago di Martignano (Roma)

A pochi minuti da Bracciano, questo piccolo lago è un vero gioiello naturalistico. Privo di costruzioni invasive e perfettamente integrato nel paesaggio, il Martignano è classificato interamente come “eccellente”. Per chi cerca pace e natura, è la meta ideale per un 25 aprile lontano dal trambusto.

Lago di Bolsena (Viterbo)

È il più grande lago vulcanico d’Europa e uno dei più puliti d’Italia. Il report ARPA premia 27 delle 28 aree balneabili con il massimo dei voti. Le sue spiagge naturali, le acque limpide e le isole Bisentina e Martana lo rendono perfetto per una giornata all’aperto. Bolsena, Marta, Capodimonte e Montefiascone offrono scorci storici e sapori locali che completano l’esperienza.

Lago di Vico (Viterbo)

Immerso nella Riserva Naturale dei Monti Cimini, il Lago di Vico vanta una qualità eccellente in tutte le aree. Il paesaggio, con boschi di faggi e querce, è l’ideale per picnic, trekking leggeri e birdwatching. Qui il 25 aprile si trasforma in una giornata di vera immersione nella biodiversità.

Lago di Nemi (Roma)

Conosciuto come “Specchio di Diana” per la sua connessione con la dea romana della caccia, il Lago di Nemi offre acque di eccellente qualità. È una meta perfetta per chi vuole unire relax e cultura, grazie anche alla presenza del Museo delle Navi Romane e al fascino del borgo che lo sovrasta.

Lago Albano (Roma)

Scelto persino dai papi per le vacanze estive, il Lago Albano conserva gran parte del suo fascino originario. Due delle tre aree balneabili sono classificate come eccellenti, mentre la terza è giudicata “buona”. Il lago, dominato da Castel Gandolfo, si presta bene a picnic sulle rive e a passeggiate nei dintorni.

Laghi di San Puoto e Lago Lungo (Latina)

Poco noti ma non per questo meno affascinanti, questi due specchi d’acqua del sud della regione sono completamente classificati “eccellenti”. Tranquilli e immersi nella natura, sono ideali per chi cerca quiete e semplicità nel giorno della Liberazione.

Lago del Turano (Rieti)

Un lago artificiale incastonato tra le montagne, il Turano conquista per la sua bellezza selvaggia e per la totale eccellenza delle sue acque. Meta prediletta dagli amanti del kayak, delle camminate e del relax, è un’ottima scelta per chi vuole trascorrere il 25 aprile lontano dal caldo delle città.

Lago del Salto (Rieti)

È il lago artificiale più grande del Lazio e ha ottenuto una qualità eccellente in tutte le sue aree balneabili. La forma irregolare e le tante insenature lo rendono interessante da esplorare, anche con piccole imbarcazioni. I boschi circostanti sono perfetti per un pranzo al sacco tra i profumi di montagna.

Laghi di Ventina e Scandarello (Rieti)

Questi due laghi più piccoli, meno battuti dal turismo di massa, vantano comunque una classificazione eccellente in tutte le zone monitorate. Luoghi ideali per un picnic in stile slow, magari accompagnato da prodotti tipici come salumi, formaggi e pane locale.

Sicurezza e tutela

È importante ricordare che la balneazione è vietata in alcune aree particolari, come foci, porti o zone militari, ma nessuna delle aree lacustri monitorate in questa analisi è stata classificata come “scarsa”. Inoltre, i rari episodi di inquinamento riscontrati sono stati di natura temporanea, spesso legati a eventi meteorologici intensi, e risolti rapidamente grazie all’intervento dell’ARPA.

Il controllo costante sulla qualità delle acque è una garanzia per i cittadini e un incentivo a scegliere con serenità i laghi come destinazione per una gita o un picnic.