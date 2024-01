Milano è ormai considerata da tutti come la capitale italiana del lavoro: principale centro economico e finanziario del Paese, città internazionale e interculturale, oggetto di attenzione nel mondo globale.

Una metropoli universale che ogni anno accoglie persone che arrivano da ogni dove alla ricerca del lavoro della vita, con la speranza di avviare una carriera di successo o consolidare e potenziare la propria posizione lavorativa.

Milano offre infatti moltissime opportunità di lavoro nei più disparati settori, con un boom di Aziende che cercano nuove risorse da inserire nel proprio organico.

Prima di approfondire il discorso sulle mansioni e competenze più ricercate nella Capitale lombarda, è importante sapere che per velocizzare la ricerca di un lavoro a Milano basta consultare i Siti online che raccolgono tutte le offerte disponibili aggiornate quotidianamente.

Si tratta di un modo comodo, pratico e veloce per trovare il lavoro più in linea con le proprie conoscenze e abilità e inviare la candidatura anche senza bisogno di muoversi dalla propria città o Regione.

Le figure professionali più richieste a Milano

Tra i lavori più ricercati a Milano c’è sicuramente la figura dell’ingegnere, che risulta anche essere quella più pagata.

Il motivo è presto detto: quello dell’ingegneria è un settore molto presente e in costante crescita in questa zona del Nord Italia, sede delle più importanti realtà industriali del Paese.

Tra le figure più ricercate al primo posto c’è l’ingegnere civile, seguito da quello meccanico, informatico ed elettronico.

Milano è però anche sinonimo di tecnologia, innovazione e digital, con il fiorire costante di Imprese e startup del settore IT, software development e data & information security analyst.

Per questo motivo tra le posizioni lavorative più ricercate troviamo i professionisti del settore tecnologico (sviluppatori web e di software, esperti IT e intelligenza artificiale, information security analyst, ecc.), ma anche specialisti di marketing e comunicazione, in particolare di digital marketing (marketing e digital marketing manager, social media manager, grafici e copywriter).

Un altro lavoro molto richiesto, conseguenza del fatto che Milano è uno dei principali centri finanziari d’Europa e sede di banche, istituzioni finanziarie e società di consulenza, è quello di professionisti nel campo della finanza e dell’economia, come financial manager, analista finanziario, consulente finanziario, trader e gestore di fondi, ma anche contabili ed esperti in economia, banca e borsa.

Categorie professionali fortemente ricercate

La prima è quella degli infermieri da inserire negli ospedali, nelle cliniche private (trend sempre più fiorente) e da destinare all’assistenza domiciliare, insieme ad altre figure sempre nel settore medico-sanitario (tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia, Oss e Asa).

Si tratta di una professione sempre più richiesta e indispensabile, soprattutto dopo il Covid, che però è carente e sta andando incontro a una vera e propria emergenza a livello di personale necessario.

La seconda riguarda invece il mondo del turismo, dei servizi e dell’ospitalità. Essendo Milano una delle principali destinazioni turistiche mondiali, con importantissime Fiere e Manifestazioni a livello globale, c’è sempre una forte domanda di professionisti nel settore alberghiero e ristorativo, oltre a guide turistiche ed esperti di eventi e accoglienza.

Infine, un nuovo trend che in questi ultimi mesi sta letteralmente spopolando: l’installatore di pannelli fotovoltaici.

Questa tendenza deriva dalla sempre più alta attenzione verso la sostenibilità, il green e l’ambiente, di cui Milano è portavoce principale, non solo nelle Aziende ed Enti pubblici, ma anche nelle abitazioni private di ogni abitante.