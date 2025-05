Regali laurea: una di quelle espressioni che iniziano a ronzare nella testa appena arriva l’invito a una discussione di tesi. Ma cosa si regala a una laurea? La verità è che non esiste una risposta unica, ma tante idee diverse, adatte a gusti, passioni e budget differenti. Che si tratti di un’amica, un fratello o un collega, trovare il pensiero giusto richiede un po’ di attenzione (e creatività).

Tra le proposte più apprezzate ci sono sicuramente le esperienze regalo, un’alternativa originale e coinvolgente rispetto al classico oggetto da scartare. La buona notizia è che, in Italia, gli operatori che offrono idee regalo per la laurea memorabili ci sono, e anche piuttosto conosciuti: parliamo di Boscolo Gift, per esempio, oppure Smartbox e Golden Moments. I nostri preferiti sono senza dubbio i regali di Laurea di Boscolo Gift, per la qualità e l’originalità delle proposte. Viaggi, cene gourmet, soggiorni benessere: Boscolo Gift, nato dallo storico Tour Operator italiano Boscolo, offre oltre 150 cofanetti tematici per festeggiare questo traguardo in maniera unica. Il sito propone anche sezioni dedicate, come i Regali di Laurea per lui e i Regali di Laurea per lei, per scegliere in base ai gusti del neodottore o della neodottoressa.

Ma qualsiasi sia l’operatore per cui opterete, l’importante è scegliere qualcosa che parli davvero alla persona che si sta festeggiando: un regalo che non sia solo bello da ricevere, ma che sappia raccontare un po’ chi si è, e dove si sta andando. Perché la laurea è un punto d’arrivo, certo — ma è anche il momento perfetto per regalare nuove partenze.

Esperienze regalo: il dono che resta nella memoria

Nel mare delle idee regali laurea, le esperienze si distinguono per originalità e impatto emotivo. Perfette per chi ha già tutto o non ama accumulare oggetti, rappresentano un modo per dire “ti meriti un momento speciale”.

Ecco alcune delle esperienze più apprezzate:

Weekend fuori porta : un soggiorno in una città d’arte o in un agriturismo immerso nella natura è perfetto per ricaricare le batterie dopo anni di studio intenso.

: un soggiorno in una città d’arte o in un agriturismo immerso nella natura è perfetto per ricaricare le batterie dopo anni di studio intenso. Percorsi benessere : trattamenti spa, massaggi e percorsi termali sono regali rilassanti e rigeneranti, ideali per celebrare una laurea con un momento di puro relax.

: trattamenti spa, massaggi e percorsi termali sono regali rilassanti e rigeneranti, ideali per celebrare una laurea con un momento di puro relax. Cene gourmet o degustazioni : per chi ama il buon cibo, una cena stellata o una degustazione di vini è un modo elegante e conviviale per festeggiare.

: per chi ama il buon cibo, una cena stellata o una degustazione di vini è un modo elegante e conviviale per festeggiare. Esperienze adrenaliniche: volo in mongolfiera, guida sportiva su pista o paracadutismo? Ottimi per chi ama le emozioni forti.

Queste proposte si adattano perfettamente sia come regalo per laurea ragazza che come regalo laurea ragazzo, con un’ampia gamma di soluzioni personalizzabili. Ma entriamo ancora di più nel dettaglio.

Regali laurea uomo: esperienze originali per un traguardo da celebrare

Non esiste un solo modo di festeggiare la laurea, e per molti uomini il miglior regalo non è un oggetto, ma un’esperienza da ricordare. Che si tratti di adrenalina, scoperta o relax, il senso è lo stesso: chiudere un capitolo importante con qualcosa che lasci il segno. Ecco cinque idee regalo laurea pensate per chi ama vivere, più che collezionare.

Tour in Vespa tra le colline del Chianti

Un tuffo tra paesaggi, borghi e sapori autentici. Guidare una Vespa tra le curve della Toscana è un modo elegante e ironico di prendersi una pausa e sentirsi un po’ più liberi. Cena esperienziale con menù segreto

Un invito a lasciarsi sorprendere. Si entra senza sapere cosa si mangerà e si esce con una storia da raccontare. Ideale per chi ama il cibo, ma anche il mistero. Weekend in città d’arte con ingresso a mostra temporanea

Cultura, architettura, bellezza e tempo lento. Un pacchetto perfetto per chi ha bisogno di ispirazione dopo gli anni passati tra appunti e dispense.

Regali per laurea donna: esperienze per dirle “sei speciale”

Dietro ogni laurea ci sono studio, costanza e sogni da realizzare. Il regalo giusto per una donna che ha appena concluso questo percorso? Un’esperienza che sappia celebrare l’unicità del momento – e della persona. Niente cliché, solo ispirazioni reali.

Soggiorno in una dimora storica con visita guidata privata

Per chi ama le storie, l’arte e l’atmosfera dei luoghi che hanno qualcosa da raccontare. Dormire in un palazzo d’epoca è già un viaggio in sé. Esperienza di volo in mongolfiera al tramonto

Un mix di poesia e avventura, sospesi tra cielo e terra. Weekend enogastronomico con tour tra produttori locali

Per chi crede che il cibo sia cultura e vuole scoprire storie autentiche tra vigne, frantoi, caseifici e sapori da raccontare. Esperienza di trekking con guida tra panorami d’autore

Un regalo che unisce natura, movimento e contemplazione. Per chi ha bisogno di prendersi del tempo per sé e riconnettersi con l’essenziale.

Conclusione: un regalo, tanti significati

In fondo, scegliere un regalo per la laurea di una ragazza o un regalo di laurea per un ragazzo non è solo un gesto simbolico: è un modo per dire “sono fiero di te” e condividere un momento importante.

Le idee regalo laurea sono infinite, ma quelle che colpiscono davvero sono quelle pensate con il cuore. E se siete a corto d’ispirazione, lasciatevi guidare da chi ha fatto dell’arte del dono un mestiere: le esperienze proposte dagli operatori del settore ci insegnano che, a volte, il regalo perfetto è… vivere qualcosa di indimenticabile.