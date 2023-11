Il Black Friday si tinge di giallo per 200mila famiglie di Poste Italiane

Il tradizionale “Black Friday” di fine novembre diventa “Yellow Friday” in Poste Italiane, con sconti riservati alle 200.000 famiglie di dipendenti e pensionati del gruppo. Si parte con le promozioni sui prodotti di Poste come il Conto BancoPosta, l’offerta luce e gas di Poste Energia, la connessione Internet PosteCasa Ultraveloce e le spedizioni Poste Delivery Web e Firma Digitale Remota, sconti che si aggiungono alle oltre 500 offerte di prodotti e servizi di aziende partner nei settori del benessere, la cura della casa, i viaggi, lo sport, la gastronomia e tanto altro ancora. ‘Yellow Friday’ – attiva dal 20 al 30 novembre – si inserisce nell’ambito del più ampio piano di welfare aziendale di Poste Italiane che comprende Poste Mondo Welfare, grazie al quale i dipendenti possono convertire in beni e servizi il Premio di Risultato godendo dei vantaggi fiscali offerti dalla normativa. Di fronte alla crisi demografica, Poste Italiane mette in campo anche diverse iniziative per sostenere i dipendenti che diventano genitori come “Fiocco giallo” che prevede l’invio di un cofanetto con tutto l’occorrente per i bebè: dal biberon ai prodotti per la cura e l’igiene personale fino ai capi d’abbigliamento per i primi mesi. A queste si affiancano le iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione, a partire dalla realizzazione, presso la sede centrale di Roma, del Poste Centro Medico, un polo di eccellenza dedicato alla cura dei dipendenti di Poste Italiane, dei loro familiari e dei pensionati. A novembre, infine, busta paga più corposa per i dipendenti di Poste Italiane che riceveranno un bonus ‘una tantum’ di 1000 Euro per contrastare il caro vita.

Bonus di 1000 euro per tutti i dipendenti

Verrà pagato nel mese di novembre 2023 un bonus extra una tantum da mille euro che andrà a tutti i 120 mila dipendenti di Poste Italiane. Questo bonus ha lo scopo di sostenere le persone che lavorano in Azienda e aiutarle a fronteggiare l’impatto del continuo innalzamento del costo della vita. Il bonus è coperto dall’attuale contratto collettivo nazionale di lavoro che scadrà a dicembre 2023. Nel frattempo, sono in corso con le organizzazioni sindacali le trattative per il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 2024-2026.

L’iniziativa fiocco giallo: il dono per la nascita di un figlio

Poste Italiane festeggia con un dono l’arrivo di un bebè in casa dei dipendenti e augura il meglio ai genitori regalando un cofanetto colmo di prodotti di qualità per la cura e l’igiene del neonato inviato al papà e alla mamma. Fiocco Giallo, questo il nome della confezione regalo, è un omaggio utile e garbato per festeggiare il lieto evento. Tutti i dipendenti che diventano genitori per nascita, adozione o affido preadottivo di un neonato possono ricevere il loro Fiocco Giallo da un mese prima della data presunta di nascita oppure entro un mese dalla data effettiva di nascita del neonato. L’iniziativa partita a luglio 2023 ha avuto finora (ottobre 2023) oltre 800 richieste provenienti da ogni parte d’Italia.

La protezione della salute

Per il personale non dirigente di Poste Italiane e delle società del Gruppo che vi hanno aderito, Poste Italiane prevede un piano di assistenza sanitaria complementare a gestione convenzionata che affida la copertura delle prestazioni al Gruppo assicurativo Poste Vita. Sono disponibili due tipologie di Piano, base e plus, che prevedono differenti coperture, ed è possibile decidere di estendere, con onere interamente a carico del dipendente, l’iscrizione al Piano prescelto anche al proprio nucleo familiare. Il Piano sanitario copre parte delle spese sanitarie sostenute, ad esempio per visite mediche specialistiche, prestazioni odontoiatriche, ricovero per interventi chirurgici e di pernottamento, ed anche coperture vita quali ad esempio la non autosufficienza. Grazie a convenzioni con strutture sanitarie di primissimo livello, i dipendenti di Poste Italiane possono beneficiare dei migliori professionisti in campo medico e sostenere le cure necessarie in tempi rapidi presso i migliori centri pubblici e privati. Tra i centri d’eccellenza ai quali i dipendenti di Poste Italiane e i loro familiari possono accedere c’è anche Poste Centro Medico che si trova presso il quartier generale di Poste Italiane a Roma Eur, si tratta del primo di questo genere in Italia. Il Centro, inaugurato durante l’emergenza Covid, offre visite specialistiche, esami strumentali ed ecografici. Qui prestano la loro opera i migliori specialisti delle più importanti strutture sanitarie. Sempre per la tutela della salute dei propri dipendenti, Poste Italiane il 30 ottobre scorso ha organizzato il primo di una serie incontri sul tema della prevenzione e corretti stili di vita fruibile sia in presenza sia online sulla Intranet. Per supportare quei dipendenti che stanno vivendo un momento di fragilità per gravi patologie o malattie croniche o vulnerabilità invisibili Poste Italiane ha pensato l’iniziativa “Noi siamo qui” che prevede azioni di ascolto dedicate e l’attivazione di percorsi di coaching inclusivo finalizzato ad accompagnare un efficace reinserimento al lavoro dopo il rientro dalla malattia.

Assistenza sanitaria

È stato stanziato un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Poste Vita, che prevede un piano di assistenza sanitaria complementare a gestione convenzionata che affida la copertura delle prestazioni a Poste Assicura per la componente danni e a Poste Vita per la componente vita. Sono disponibili due tipologie di Piano, base e plus, che prevedono differenti coperture, ed è possibile decidere di estendere con onere interamente a carico del dipendente, l’iscrizione al Piano prescelto anche al proprio nucleo familiare.

Programma di conversione del premio di risultato in beni e servizi di Welfare

Poste Mondo Welfare è il programma di welfare aziendale per la conversione del Premio di Risultato in beni e servizi di welfare volto ad offrire un reale contributo al miglioramento del benessere delle persone e delle loro famiglie. È possibile quindi convertire il Premio di Risultato, in tutto o in parte, in maniera vantaggiosa in beni e servizi capaci di soddisfare i bisogni di tutti, famiglie comprese. Istruzione, assistenza, tempo libero, trasporti, cultura, benessere, sport, viaggi e vacanze, previdenza, fondo sanitario integrativo aziendale, buoni carburante, spesa alimentare, shopping sono alcune delle principali categorie nelle quali si può utilizzare il Premio di Risultato convertito. Le modalità di fruizione sono l’acquisto diretto in piattaforma dei servizi disponibili, il rimborso delle spese sostenute nell’anno 2022 e 2023 e il versamento aggiuntivo per la previdenza complementare o per i pacchetti del fondo sanitario integrativo aziendale.