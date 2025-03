Un angolo di paradiso affacciato sull’Adriatico, dove il tempo sembra essersi fermato. La Riviera del Conero è un vero gioiello delle Marche, una regione che custodisce borghi incantevoli, paesaggi mozzafiato e un mare cristallino. Tra questi spicca un borgo in particolare, conosciuto anche come la Signora del Conero, un luogo pittoresco che incanta i visitatori con il suo fascino senza tempo, la sua storia millenaria e il suo panorama da sogno.

Il borgo tra mare e storia

Stiamo parlando di Numana, un antico borgo di pescatori che si affaccia sul mare Adriatico, abbracciato dal verde rigoglioso del Monte Conero. La sua particolarità è la doppia anima che la caratterizza: da un lato, il centro storico, situato nella parte alta del borgo, conserva l’atmosfera autentica di un tempo, con vicoli stretti, case in pietra e scorci suggestivi; dall’altro, la zona più bassa si anima con la presenza del porto turistico e delle spiagge, meta ideale per chi desidera rilassarsi al sole e godere della bellezza incontaminata del mare marchigiano.

Le sue origini affondano nell’antichità: già in epoca preistorica l’area era abitata, ma fu con i Piceni e successivamente con i Romani che Numana divenne un importante centro commerciale e marittimo. Oggi, passeggiare tra le sue stradine significa immergersi in un passato ricco di storia e cultura, testimoniato dai numerosi reperti archeologici conservati nel Museo Antiquarium Statale.

Un borgo sospeso tra il cielo e il mare

Numana si presenta come una vera e propria terrazza panoramica sul mare, offrendo viste spettacolari che si estendono lungo tutta la Riviera del Conero. Tra i punti panoramici più suggestivi, spicca Piazza Nuova, un luogo perfetto per ammirare il tramonto sul mare, lasciandosi avvolgere dai colori caldi e dorati della sera.

A rendere ancora più magico questo borgo è la sua architettura tradizionale, con le case dei pescatori costruite in pietra del Conero, caratterizzate da colori caldi e dettagli che raccontano storie di mare e tradizioni secolari. Uno degli angoli più pittoreschi è la Costarella, una lunga scalinata che collega il borgo antico al porto, un tempo percorsa quotidianamente dai pescatori che scendevano al mare per iniziare le loro giornate di lavoro.

Ma Numana è anche famosa per il suo patrimonio storico: uno dei simboli più noti è la Torre, un antico arco romano risalente al Trecento, ciò che resta di un più ampio edificio medievale distrutto da un terremoto. Non meno affascinante è la Fontana Romana, che un tempo riforniva d’acqua la città e che ancora oggi è una delle attrazioni più fotografate.

Le spiagge da sogno della Signora del Conero

Se Numana è un borgo dal fascino irresistibile, il suo mare non è da meno. Bandiera Blu per la qualità delle sue acque, offre alcune delle spiagge più belle delle Marche, incastonate tra scogliere bianche e macchia mediterranea.

Una delle più famose è la Spiaggiola, una piccola insenatura protetta dai venti e dalle correnti, ideale per chi cerca tranquillità e mare cristallino. Poco distante si trova la Spiaggia del Frate, caratterizzata da sabbia chiara e acque trasparenti, un angolo di paradiso perfetto per rilassarsi e fare snorkeling.

Per chi ama le spiagge più selvagge e incontaminate, basta spostarsi verso la vicina Spiaggia delle Due Sorelle, uno dei simboli del Conero. Raggiungibile solo via mare o attraverso sentieri escursionistici, questa spiaggia incanta per la sua bellezza primitiva e per la presenza dei due faraglioni bianchi che emergono dall’acqua, creando uno scenario da cartolina.

Un viaggio tra sapori e tradizioni

Numana non è solo mare e panorami mozzafiato, ma anche un viaggio nel gusto. La gastronomia locale è un vero e proprio inno ai sapori autentici della tradizione marchigiana, con piatti che esaltano il pesce fresco e i prodotti del territorio.

Uno dei piatti tipici è il brodetto alla numanese, una zuppa di pesce preparata con diverse varietà locali, servita con crostini di pane e un filo di olio extravergine d’oliva del Conero. Non meno deliziosi sono gli spaghetti ai moscioli, una specialità a base di cozze selvatiche tipiche di questa zona, raccolte direttamente dagli scogli del Conero.

Il tutto può essere accompagnato da un bicchiere di Verdicchio dei Castelli di Jesi o di Rosso Conero, due vini DOC che rappresentano l’eccellenza della viticoltura marchigiana.

Altre esperienze imperdibili

Oltre alle bellezze del borgo e alle sue spiagge incantevoli, Numana offre una vasta gamma di attività per chi ama l’avventura e il contatto con la natura.

Per gli appassionati di trekking, il Parco del Conero è una meta imperdibile. Questo splendido angolo di natura offre sentieri che attraversano boschi profumati di macchia mediterranea, regalando scorci mozzafiato sul mare. Uno dei percorsi più amati è quello che conduce fino alla Baia di Portonovo, una delle località più suggestive della riviera.

Chi ama il mare può invece esplorare la costa con un’escursione in barca, ammirando le calette nascoste e le grotte marine che si trovano lungo il litorale. Per un’esperienza ancora più suggestiva, è possibile noleggiare un kayak e pagaiare tra le acque turchesi del Conero, scoprendo angoli di paradiso accessibili solo dal mare.

Anche il lato culturale di Numana non delude: oltre all’Antiquarium Statale, che conserva importanti reperti della civiltà picena, vale la pena visitare il Santuario del Crocifisso, un edificio religioso che custodisce un antico crocifisso in legno, considerato miracoloso e oggetto di devozione da secoli.

Numana, un borgo da scoprire tutto l’anno

La bellezza di Numana non si limita alla stagione estiva. Questo borgo marchigiano sa incantare i suoi visitatori in ogni periodo dell’anno, regalando emozioni uniche tra passeggiate in riva al mare, tramonti indimenticabili e momenti di relax immersi nella storia e nelle tradizioni locali.

In primavera e in autunno, quando le temperature sono più miti e i turisti meno numerosi, il borgo si rivela perfetto per un weekend all’insegna della tranquillità. In inverno, invece, il fascino del mare e il silenzio delle stradine acciottolate creano un’atmosfera magica, ideale per chi cerca una fuga romantica lontano dalla folla.