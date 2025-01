Un cinema del Gloucestershire, nel Regno Unito, sta proiettando una compilation non stop di 75 minuti di video di gatti. La Wotton Electric Picture House ospita una proiezione speciale del CatVideoFest. L’insegna donerà poi il 10% del botteghino all’associazione Cotswolds Dogs and Cats, che si occupa della cura degli animali abbandonati. Il progetto raccoglie fondi per enti di beneficenza per gatti, organizzazioni per il benessere degli animali e rifugi. Un modo per unire l’utile al dilettevole.

I numeri del CatVideoFest

Gareth Negus, della Wotton Electric Picture House, ha detto che si tratta di “un’ora e un quarto di video di gatti non-stop”. “La gente ama i video dei gatti, quindi perché non fare uno spettacolo in cui tutti li guardano insieme in una grande esperienza comunitaria”, ha spiegato. CatVideoFest è già stato visto in più di 250 cinema negli Stati Uniti e in Canada, così come in più di 100 cinema in Europa. “È il meglio di Internet distillato in un intrattenimento serale”, ha aggiunto Negus.

Italiani cat lover

Anche gli italiani sono un popolo di cat lovers. Lo dimostrano i dati. Sono più di 10 milioni quelli presenti nelle famiglie, in base a quanto riportato dal Rapporto Assalco Zoomark 2024. Il 38% ne possiede uno, di cui il 40% sono donne, secondo quanto rilevato dall’ultimo Rapporto Italia Eurispes. Secondo i dati resi noti da “The Ecology Global Network”, attualmente il numero totale di gatti nel mondo si aggira tra 600 milioni e 1 miliardo. Circa 100 milioni sono selvatici, 480 milioni randagi. Il numero di quelli domestici nel globo è invece 373 milioni.