Negli ultimi anni, il digiuno intermittente è diventato uno degli schemi alimentari più discussi, elogiato per i suoi potenziali benefici come la perdita di peso, la riduzione dell’infiammazione e il miglioramento della salute metabolica. Tuttavia, uno studio recente ha portato alla luce un aspetto meno conosciuto: il digiuno intermittente potrebbe rallentare la crescita dei capelli.

Digiuno intermittente, sempre più popolare

Circa il 13% degli americani adotta il digiuno intermittente, una pratica che prevede di alternare periodi di digiuno a finestre temporali dedicate all’alimentazione. Tra i modelli più popolari ci sono il 16:8, dove si digiuna per 16 ore al giorno e si mangia nelle restanti 8, e il digiuno a giorni alterni. Sebbene questo approccio sia associato a numerosi vantaggi, come la prevenzione di malattie croniche e il miglioramento della longevità, non è privo di effetti collaterali.

Uno studio recentemente pubblicato sulla rivista scientifica Cell ha rivelato che il digiuno intermittente potrebbe influire negativamente sul ciclo di crescita dei capelli, rallentandolo in modo significativo. Gli effetti variano tra animali e umani, ma sollevano domande sulla sicurezza a lungo termine di questo stile alimentare.

Lo studio

I ricercatori hanno iniziato analizzando gli effetti del digiuno intermittente sui topi. In questo esperimento, i roditori sono stati suddivisi in tre gruppi: uno con accesso illimitato al cibo, uno sottoposto al modello 16:8 e un altro che seguiva il digiuno a giorni alterni. Tutti i topi sono stati rasati prima dell’inizio dello studio per monitorare il processo di ricrescita del pelo.

Dopo 90 giorni, i risultati erano chiari: i topi che seguivano il digiuno intermittente mostravano solo una ricrescita parziale del pelo, mentre quelli del gruppo di controllo avevano già recuperato la maggior parte della peluria entro 30 giorni. Questo rallentamento è stato attribuito allo stress ossidativo che le cellule staminali dei follicoli piliferi (HFSC) subiscono durante i periodi di digiuno. Quando il corpo passa dall’utilizzo del glucosio come fonte di energia ai grassi, come avviene durante il digiuno, si genera uno stress metabolico che può danneggiare le HFSC, compromettendo il normale ciclo di crescita dei peli.

Effetti del digiuno sugli umani

Per verificare se questi effetti si riscontrano anche negli esseri umani, i ricercatori hanno condotto un piccolo studio su 49 giovani adulti sani. Ai partecipanti è stato chiesto di seguire un regime di digiuno intermittente con 18 ore di digiuno al giorno. Dopo alcune settimane, è stata registrata una riduzione del 18% nella velocità di crescita dei capelli rispetto ai partecipanti che seguivano una dieta regolare.

Il professor Bing Zang, autore principale dello studio e ricercatore presso la Westlake University in Cina, ha sottolineato che l’effetto del digiuno sulla crescita dei capelli negli esseri umani è meno marcato rispetto ai topi, ma comunque significativo. Ciò è dovuto alla diversità genetica e al metabolismo più lento negli esseri umani rispetto ai roditori. Tuttavia, Zang ha avvertito che il digiuno intermittente potrebbe avere implicazioni più ampie sulla rigenerazione dei tessuti, inclusa la guarigione delle ferite.

Come il digiuno intermittente influisce sul ciclo di crescita dei capelli

La crescita dei capelli segue un ciclo naturale suddiviso in tre fasi: anagen (crescita), catagen (transizione) e telogen (riposo e caduta). Il digiuno intermittente sembra disturbare questo ciclo, prolungando la fase di riposo e ritardando la ripresa della crescita attiva. Questo effetto è attribuito a cambiamenti nella regolazione ormonale e nel metabolismo, nonché a un aumento dello stress ossidativo nelle cellule staminali dei follicoli piliferi.

Secondo Hans J. Schmidt, specialista in chirurgia bariatrica presso il Center for Weight Loss and Metabolic Health nel New Jersey, la perdita di capelli è un effetto comune durante periodi di rapida perdita di peso, indipendentemente dalla dieta adottata. Tuttavia, il digiuno intermittente potrebbe amplificare questo fenomeno a causa del suo impatto specifico sulle cellule staminali.

Nutrizione e crescita dei capelli

Se segui una dieta di digiuno intermittente e hai notato una caduta dei capelli o una ricrescita più lenta, è importante assicurarti di soddisfare le esigenze nutrizionali del tuo corpo. Secondo Monique Richard, dietista registrata, i capelli richiedono una serie di nutrienti essenziali per crescere in modo sano, tra cui proteine, vitamine (A, C, D, E e del gruppo B), ferro, zinco e acidi grassi essenziali.

Una dieta equilibrata dovrebbe includere alimenti come verdure a foglia verde, pesce grasso, uova, noci, semi e frutta dai colori vivaci. Mantenere un apporto nutrizionale adeguato è cruciale per sostenere non solo la salute dei capelli, ma anche quella della pelle e delle unghie.

Richard ha inoltre avvertito contro l’uso eccessivo di integratori alimentari, che potrebbero squilibrare altri nutrienti essenziali nel corpo. Invece, ha suggerito di concentrarsi su cibi ricchi di nutrienti per ottenere risultati migliori e più sostenibili.