Il dress code di Capodanno: parola d’ordine paillettes, lurex e tuxedo

La stagione delle feste è arrivata, e con essa il momento perfetto per brillare con outfit che risplendono. Il dress code per il Capodanno del 2024 è chiaro: paillettes, lurex e tuxedo sono le parole d’ordine per un look indimenticabile.

Dress code di Capodanno: Paillettes in primo piano

Il punto focale di questa party season è senza dubbio l’uso audace delle paillettes. Giacche oversize, passe-partout per tutte le stagioni, diventano un vero e proprio pavé luminoso, perfette in abbinamento a pantaloni palazzo e micro dress drappeggiati. I colori in voga sono il verde brillante, l’oro, l’argento, il viola e, ovviamente, l’intramontabile nero. Non solo abiti, ma anche camicie si accendono di paillettes, trasformando anche il look più essenziale in un’opera luminosa. Tra le proposte, la jumpsuit in oro, verde, nero e lurex è una scelta perfetta per chi vuole brillare sotto i riflettori.

Designer in primo piano: Hylure e Le Twins

Hylure, il marchio di Ughetta Di Carlo, offre opzioni irresistibili. La tuta Vogue con scollo e mono-spalla guanto è un’ode alla sensualità, mentre la “Jumpsuit hearth” con spacchi laterali e corpetto tagliato a cuore, impreziosito da un serpente artigianale in bronzo, è l’eleganza reinterpretata. Le Twins, con la sua Holiday 2023 collection, mescola ispirazioni vivaci, offrendo uno smoking luminoso e silhouette che giocano con drappeggi e volumi romantici.

Smoking da star: H&M, Pinko e Max Mara

Grandi marchi come H&M, Pinko e Max Mara non deludono. Lo smoking di H&M, parte della collezione Holiday 2023, unisce silhouette minimal a tagli sartoriali, drappeggi e volumi romantici. Pinko illumina revers e panciotto con un pavé di Swarovski, mentre Max Mara propone uno smoking con giacca avvitata e pantaloni dal taglio sartoriale.

Il Tuxedo di Valentino

Pierpaolo Piccioli di Valentino porta la rivoluzione nello smoking femminile. Nella collezione Autunno/Inverno 2023/24, la cravatta diventa una figura retorica, rompendo le regole e dando nuova vita a questo classico maschile. La cravatta nera diventa un sostegno per abiti bianchi lunghi o minidress neri, creando uno stile sofisticato e disinvolto.

Alberta Ferretti: eleganza sofisticata in nero

Infine, Alberta Ferretti celebra l’eleganza sofisticata del nero. Abiti e gonne drappeggiate in satin, pizzi, macramè, paillettes e cristalli creano un mix di trasparenze e luminosità per una notte indimenticabile.

In conclusione, il dress code di Capodanno per il 2024 è tutto sulla luce, lo stile e l’audacia. Scegli il tuo outfit con paillettes, lurex o tuxedo e preparati a brillare nella notte più scintillante dell’anno.