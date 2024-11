La foto del giorno scelta per voi da Blitz Quotidiano è il Ca’ Dario, il famoso palazzo “maledetto” sul Canal Grande a Venezia, che è stato finalmente venduto, dopo secoli di leggende oscure. Con una storia che racconta di sventure e morti misteriose per chiunque lo abitasse, Ca’ Dario ha scoraggiato numerosi acquirenti, incluso il regista Woody Allen, che negli anni ’90 decise all’ultimo momento di rinunciare all’acquisto. Tuttavia, un nuovo proprietario, evidentemente meno superstizioso, ha scelto di ignorare la “maledizione” e ha comprato l’edificio per circa 18 milioni di euro.

Ca’ Dario venduto: il palazzo ceduto per 18 milioni di euro

L’identità dell’acquirente resta riservata, ma l’agenzia Romolini Immobiliare, incaricata da Christie’s per la vendita, ha confermato la chiusura dell’operazione, rimuovendo l’annuncio. Con una superficie di mille metri quadri, Ca’ Dario include otto camere da letto, otto bagni, un’ampia altana (terrazza), un giardino di 170 metri quadri e due porte d’acqua sul canale. Tornato sul mercato la scorsa primavera, il palazzo era stato ampiamente pubblicizzato sia da Romolini Immobiliare che da Dimora Italia Real Estate, rappresentante di Christie’s a Venezia. Ora, il nuovo proprietario dovrà convivere con le leggende che circondano questa splendida ma inquietante dimora veneziana.