Mentre le routine skincare diventano sempre più complesse, un prodotto semplice ma efficace torna al centro dell’attenzione: l’acqua termale spray, da anni un pilastro della cura della pelle in Francia.

Mentre nel mondo impazza la tendenza “10 step routine” di ispirazione coreana, le donne francesi puntano ancora tutto su una bellezza minimal, naturale ed essenziale, fatta di pochi prodotti scelti con cura. E al centro di questa filosofia c’è proprio lei: una bottiglietta di acqua minerale termale, da vaporizzare sul viso più volte al giorno.

Ma perché questa abitudine così semplice è considerata un segreto di bellezza? E soprattutto, funziona davvero?

Perché l’acqua termale spray è il cuore della skincare francese

La Francia ha una lunga tradizione termale. Località come Vichy, Avène, La Roche-Posay o Uriage non sono solo mete di turismo benessere: sono anche i nomi di brand dermocosmetici di culto, venduti principalmente in farmacia e sviluppati a partire proprio da acque termali ricche di proprietà benefiche.

Non è un caso che le donne francesi – note in tutto il mondo per il loro stile chic senza sforzo – prediligano una skincare semplice ma efficace, basata su prodotti delicati, multifunzione e con una forte componente dermatologica. L’acqua termale spray è uno dei punti fermi: si usa come tonico, come booster di idratazione, per fissare il trucco o lenire la pelle dopo la depilazione, l’esposizione al sole o lo stress da agenti esterni.

Cos’è davvero l’acqua termale e cosa contiene

A differenza dell’acqua del rubinetto, l’acqua termale proviene da sorgenti sotterranee ricche di minerali e oligoelementi. Durante il suo percorso geologico, attraversa rocce e strati profondi del terreno, arricchendosi naturalmente di sali minerali, calcio, magnesio, silicio, zinco e altri elementi.

A seconda della fonte, la composizione può variare, ma tutte le acque termali hanno in comune proprietà:

lenitive

antinfiammatorie

antiossidanti

idratanti

protettive per la barriera cutanea

Queste caratteristiche le rendono particolarmente adatte anche alle pelli più sensibili, con tendenza a irritazioni, arrossamenti o patologie come dermatiti, rosacea o acne.

I benefici dell’acqua termale: non solo freschezza

L’uso dell’acqua termale non è solo una coccola estiva: ha effetti reali sulla salute della pelle, dimostrati da diversi studi dermatologici. Tra i benefici più noti:

1. Calma irritazioni e arrossamenti

Dopo la rasatura, la ceretta, l’esposizione solare o il contatto con agenti inquinanti, la pelle può risultare arrossata o sensibile. Un getto di acqua termale aiuta a placare l’infiammazione in modo immediato, senza ungere né occludere i pori.

2. Supporta la barriera cutanea

L’elevata concentrazione di minerali aiuta la pelle a ricostruire la barriera idrolipidica, fondamentale per trattenere l’idratazione e respingere batteri e agenti esterni.

3. Migliora la texture della pelle

Usata con costanza, può migliorare l’aspetto di pori dilatati, rossori e piccole imperfezioni, rendendo la pelle più uniforme, elastica e tonica.

4. Aiuta in caso di trattamenti intensivi

Dopo trattamenti come peeling chimici, laser, dermaroller o microneedling, i dermatologi consigliano spesso l’uso di acqua termale per lenire e favorire la rigenerazione.

5. Effetto rinfrescante istantaneo

In estate, soprattutto nei giorni più caldi, vaporizzarla sul viso (magari dopo averla tenuta in frigo) regala un sollievo immediato, senza ungere e senza alterare il make-up.

Come si usa correttamente l’acqua termale spray?

Se pensi che basti spruzzarla sul viso e lasciarla asciugare, sappi che potresti fare più danni che benefici. Ecco qualche accorgimento per usarla nel modo corretto:

Non lasciarla asciugare all’aria : l’evaporazione può portare via parte dell’idratazione naturale della pelle. Meglio tamponarla delicatamente con un dischetto o con le mani.

Usala come primo step dopo la detersione, al posto del tonico.

Ripeti l’applicazione più volte al giorno , soprattutto in estate o quando senti la pelle tirare.

Dopo averla vaporizzata, applica subito una crema idratante per sigillare l’idratazione.

Il beauty tip delle francesi: pochi prodotti, ma buoni

Uno dei motivi per cui le francesi sono considerate un’icona di bellezza naturale è la loro routine skincare essenziale e senza eccessi. Preferiscono affidarsi a pochi prodotti multifunzione, scelti in farmacia, con formule studiate per la tollerabilità e l’efficacia.

Tra i preferiti ci sono:

L’acqua termale spray

L’olio secco (come il celebre Huile Prodigieuse di Nuxe)

Una crema idratante universale

Un detergente delicato

Il risultato? Una pelle luminosa, sana, idratata, ma senza l’effetto “costruito” o eccessivamente trattato. Una bellezza che viene dall’equilibrio, più che dalla quantità di prodotti.

I migliori brand francesi di acqua termale

Se stai cercando un’acqua termale spray da provare, ecco alcuni nomi cult, tutti facilmente reperibili anche in Italia (in farmacia o online):

Avène Eau Thermale – indicata per le pelli sensibili e intolleranti, ricca di silicio e bicarbonati.

Vichy Eau Thermale Minéralisante – aiuta a rafforzare la barriera cutanea grazie a 15 minerali essenziali.

La Roche-Posay Eau Thermale – con selenio, ottima per le pelli con tendenza atopica o soggette a rossori.

Uriage Eau Thermale – può essere lasciata asciugare perché isotonica: non secca la pelle.

Un segreto che viene dalla natura (e che costa pochissimo)

Uno dei grandi vantaggi dell’acqua termale spray è il prezzo: a partire da circa 6-8 euro, puoi portarti a casa un prodotto naturale, versatile e adatto a tutta la famiglia. Non serve spendere cifre folli per prendersi cura della pelle, e l’abitudine di usarla può fare la differenza nel lungo periodo.