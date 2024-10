Il trucco (economico) per eliminare la muffa dalla doccia

Dopo che avrete scoperto come eliminare la muffa dalla doccia con questo trucco economico farete molta meno fatica durante le pulizie.

Chi non ha mai avuto problemi con la muffa che si forma sul piatto della doccia o all’interno delle fughe delle piastrelle alzi la mano… In effetti si tratta di un problema molto comune, anche se si pulisce sempre tutto in profondità la muffa fa la sua comparsa, negli angoli dove c’è il silicone ma anche sulla porta della cabina o sulla tenda della doccia. Come risolvere?

Ci sono diversi metodi che vi consentono di pulire tutte le superfici in modo adeguato, non solo il box doccia, il piatto o gli angoli del pavimento, in caso di doccia a filo pavimento, ma anche le pedane e i tappetini antiscivolo speso presenti. In effetti con questo trucchetto che vi sveliamo di seguito potrete davvero dire addio a questa presenza così fastidiosa.

Il trucco a costo zero per eliminare la muffa nella doccia

La muffa nella doccia e in altre parti del bagno è comune perché, essendo un fungo, si sviluppa e prolifica in ambienti molto umidi, proprio come i bagni e in particolare nella zona dove ci si lava e ci sono più accumuli di acqua. Ora, a parte il fattore estetico, la presenza di muffa negli ambienti della casa è pericolosa per la salute, per cui è bene liberarsene il prima possibile. Si può agire in diversi modi.

Prima di tutto usando dei prodotti adeguati, ci sono diversi articoli in vendita che detergono e anche eliminano le muffe e le loro macchie, ma se non volete comprarle potete usare altri metodi.

Un elemento efficace per togliere la muffa dalla doccia è usare della candeggina, è molto potente ed è in grado di uccidere i funghi. Ovviamente fate attenzione a maneggiarla perché si tratta pur sempre di un acido, quindi indossate i guanti e proteggete gli occhi.

Altro metodo naturale per togliere la muffa è l’aceto bianco, da applicare puro oppure mescolato con un po’ di detersivo per i piatti. Per aiutarvi a stendere il prodotto e lasciarlo agire potete usare uno spazzolino, utile anche per pulire le fughe. Ma il trucco economico che vi farà dire addio alla muffa nella doccia è solo uno.

Cioè dovete prevenirne la formazione. Cosa fare per ottenere questo scopo? La risposta è molto semplice, dovete risciacquare la doccia dopo ogni utilizzo per eliminare i residui di sapone e poi asciugare ogni parte con molta cura usando un telo di spugna asciutto.