Si avvicina lo sbarco dei nickname su WhatsApp: l’ultima beta Android della piattaforma include un’opzione per “prenotare” il proprio identificativo in vista dell’arrivo della funzione che permetterà agli utenti di essere raggiunti in chat senza dover fornire prima il numero di telefono. L’iniziativa nasce dall’esigenza degli sviluppatori di garantire a tutti le stesse chance di ottenere il nome desiderato, evitando che chi riceverà l’aggiornamento prima si accaparrasse le diciture migliori.

Come illustrato dagli esperti di WABetaInfo, la prenotazione sarà resa disponibile nella sezione Profilo, accessibile dal menu Impostazioni: basterà premere su Nome utente e sperare che nessun altro si sia già registrato con quella scelta. Il meccanismo, nelle sue linee generali, non è diverso da quello già in uso su piattaforme concorrenti come Telegram. L’opzione di prenotazione dovrebbe essere rilasciata più rapidamente rispetto alla funzionalità completa, secondo quanto rilevato dagli osservatori, e fungerà quindi da primo step per uniformare l’accesso alla novità. Resta però ignota la tempistica di rollout sulla versione pubblica e l’assenza di tracce su iOS suggerisce che il rilascio sarà graduale e dipenderà dalle segnalazioni dei tester.

Privacy, benefici e possibili criticità

L’introduzione dei nickname su WhatsApp promette benefici sul fronte della privacy: poter essere contattati senza condividere il numero può ridurre l’esposizione diretta dei dati personali. Tuttavia, gli esperti segnalano anche nuovi rischi: la possibilità di interazioni più anonime può favorire la nascita di chat anonime e canali illeciti. Paradossalmente, l’attenzione al riserbo potrebbe aprire “una breccia che potrebbe essere sfruttata da chi intende usare l’app in modo più opaco”.

Un’altra questione aperta riguarda la verifica dell’età e l’autenticità degli utenti, oltre alle tecniche che le piattaforme adotteranno per impedire abusi (e come queste impatteranno la privacy). Nel frattempo WhatsApp continua a sperimentare altre novità, tra cui promemoria per rispondere ai messaggi, l’integrazione rapida di Meta AI per contrastare le fake news e la possibilità di chattare con chi non possiede un account; invece, la programmazione dei contenuti resta ancora assente, benché esistano metodi non ufficiali per aggirare l’attuale mancanza.