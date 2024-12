Forse non tutti lo sanno ma in un borgo della Toscana famoso soprattutto per il vino, nel periodo natalizio c’è uno dei mercatini di Natale più belli della regione. Questo mercatino si distingue per essere uno dei più apprezzati, e trasforma il borgo medievale in una vera e propria attrazione natalizia. Con casette in legno, artigianato di qualità e sapori tipici, questo mercatino è diventato un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza autentica e immersiva nel cuore della Toscana.

Il Natale in Toscana

La Toscana è famosa per la sua capacità di combinare storia e tradizione, e il periodo natalizio non fa eccezione. Durante le festività, i borghi si trasformano in piccoli gioielli decorati a festa, offrendo una varietà di eventi che attirano visitatori da ogni parte del Paese. Tra le tradizioni più radicate ci sono il Ceppo di Natale, tipico delle campagne toscane, e i “Natalecci” di Minucciano, grandi costruzioni di rami accesi la notte della Vigilia. Tuttavia, il vero protagonista delle festività è il Mercatino di Natale, una tradizione che in Toscana ha trovato una sua declinazione unica.

Il mercatino di Montepulciano, in particolare, è diventato uno degli appuntamenti più attesi, grazie alla sua ambientazione suggestiva e alla qualità delle sue proposte.

Il borgo di Montepulciano

Montepulciano è uno dei borghi più iconici della Toscana, noto per il suo fascino medievale e per i panorami mozzafiato che abbracciano la Val di Chiana e la Val d’Orcia. Inserito tra i siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO, questo borgo offre un’esperienza unica in ogni stagione, ma è durante il Natale che mostra il suo lato più suggestivo.

Piazza Grande, il cuore pulsante del borgo, diventa il fulcro delle festività natalizie, accogliendo visitatori in un’atmosfera che combina storia, tradizioni e magia. Le sue strade acciottolate e gli edifici storici, tra cui la splendida Cattedrale e i palazzi rinascimentali, offrono una cornice perfetta per ospitare il Mercatino di Natale.

Il mercatino di Natale di Montepulciano

Con oltre 60 casette di legno distribuite tra Piazza Grande e le vie limitrofe, il Mercatino di Natale di Montepulciano è uno dei più grandi dell’Italia centrale. Questo evento, che inizia a metà novembre e si estende fino all’Epifania, rappresenta una delle attrazioni natalizie più visitate della Toscana.

Le casette propongono una vasta gamma di prodotti, tra cui artigianato locale, decorazioni natalizie, prodotti enogastronomici e idee regalo originali. A fare la differenza è la cura con cui ogni esposizione viene allestita, garantendo un’esperienza di qualità che soddisfa anche i visitatori più esigenti. L’attenzione ai dettagli e la selezione accurata degli espositori rendono questo mercatino un appuntamento imperdibile per chi è alla ricerca di autenticità e tradizione.

Il castello di Babbo Natale

Tra le attrazioni principali del Mercatino di Montepulciano spicca il Castello di Babbo Natale, un’area interamente dedicata ai più piccoli. Situato in una delle antiche fortezze del borgo, questo spazio offre ai bambini l’opportunità di incontrare Babbo Natale, partecipare a laboratori creativi e immergersi in un mondo di fantasia.

L’esperienza è arricchita da spettacoli, giochi e attività che coinvolgono tutta la famiglia, creando momenti di condivisione e divertimento. Il Castello di Babbo Natale è una delle ragioni per cui Montepulciano è diventata una meta privilegiata per le famiglie durante le festività.

Un trionfo di sapori e tradizioni

Il Mercatino di Natale di Montepulciano non è solo un piacere per gli occhi, ma anche per il palato. Passeggiando tra le casette, si possono assaporare alcune delle specialità tipiche del periodo natalizio, come vin brulé, caldarroste e dolci tradizionali come panforte e ricciarelli.

Per gli amanti della cucina toscana, il mercatino rappresenta anche l’occasione perfetta per scoprire prodotti locali da portare a casa o da utilizzare per impreziosire i pranzi e le cene delle feste. Tra salumi, formaggi e il celebre Vino Nobile di Montepulciano, le opzioni non mancano per chi vuole vivere un’esperienza gastronomica autentica.

Spettacoli ed eventi collaterali

Oltre alle bancarelle, il Mercatino di Natale di Montepulciano offre un ricco calendario di eventi. Concerti di musica natalizia, spettacoli di artisti di strada e giochi di luce animano le serate, rendendo l’atmosfera ancora più coinvolgente. L’intero borgo diventa un palcoscenico a cielo aperto, dove la magia del Natale prende vita attraverso performance e iniziative che catturano l’attenzione di grandi e piccini.

Informazioni utili

Il Mercatino di Natale di Montepulciano si svolge nei fine settimana a partire da metà novembre e diventa giornaliero dal 20 dicembre fino al 6 gennaio. Questa lunga apertura consente ai visitatori di pianificare con tranquillità la loro visita, scegliendo il momento migliore per immergersi nell’atmosfera natalizia del borgo.

Montepulciano è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici, e offre una varietà di opzioni per il soggiorno, tra agriturismi, bed and breakfast e hotel di charme. La visita al mercatino può essere combinata con una passeggiata nel borgo e nei dintorni, per scoprire le bellezze naturali e culturali della Val d’Orcia.