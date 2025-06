Un spazio in disuso che torna a vivere, trasformandosi in un simbolo di rinascita urbana, riqualificazione e creatività per tutti i residenti. Questo è Basketball Court, promosso da Roma Bar Show in collaborazione con JD Sports Italia sponsor dell’iniziativa, con l’obiettivo di restituire alla comunità un’area riqualificata nel cuore della Garbatella, il Parco Caduti del Mare. Sabato 14 giugno l’inaugurazione dell’area, che include oltre al campo da gioco anche gli spalti, firmati dalla street artist Camilla Falsini, con il sostegno dell’VIII Municipio e l’appoggio dell’Assessorato ai Grandi Eventi Sport Turismo e Moda di Roma Capitale.

Roma Bar Show, un impegno per la città

L’iniziativa si inserisce nel percorso di responsabilità sociale avviato da Roma Bar Show, il più importante evento italiano dedicato al mondo della mixology e dell’ospitalità, che ogni anno anima la Capitale con giornate di incontri, masterclass, tasting ed esperienze. Con questa operazione, l’evento va oltre i confini fieristici, lasciando un segno tangibile sul territorio e riaffermando il valore del lavoro di squadra, dietro e davanti il bancone.

Sport e cittadinanza responsabile

«Roma Bar Show non è solo una fiera internazionale che opera nel settore del beverage e dell’hospitality – dichiara Andrea Fofi, Ceo di Roma Bar Show – ma un attore attivo nella vita della città. Questo progetto nasce da una visione che è anche una mission per noi, ovvero l’educazione a una cittadinanza responsabile che incontra il potere dello sport come veicolo di consapevolezza, inclusione e fair play».

A rafforzare questo concetto è l’appoggio dell’Assessorato ai Grandi Eventi Sport Turismo e Moda di Roma Capitale, guidato da Alessandro Onorato, che riconferma la partnership valoriale, economica e culturale con la manifestazione in un’ottica di condivisione e crescita futura.

Un’eredità concreta per la città

«La riqualificazione di questo campo è una legacy molto preziosa del Roma Bar Show – spiega l’Assessore Onorato – I grandi eventi per noi sono fondamentali e diamo sempre il massimo supporto agli organizzatori, a patto che venga lasciata alla città un’eredità concreta come questo campo da basket. Ringrazio Andrea Fofi, tutto lo staff del Roma Bar Show, il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri, l’artista Camilla Falsini e JD Sport per la disponibilità e lo straordinario contributo necessario per realizzare un progetto prezioso a livello sportivo e sociale. Siamo orgogliosi che i giovani del quartiere possono avere da oggi un nuovo punto di ritrovo, colorato, sicuro e più accessibile, per giocare e stare insieme».

Il contributo di JD Sports

Partner del progetto è JD Sports, brand britannico leader nello sportswear e nella cultura urban, da sempre attento al dialogo con le nuove generazioni e impegnato in iniziative di valorizzazione del tessuto urbano. Dopo il successo di attivazioni simili in Italia, come la riqualificazione di un’area a Ponticelli (Napoli), JD torna a investire nel territorio, con un’azione concreta pensata per la città di Roma.

«JD non è solo sneakers e sportwear – spiega José Carlos Gonzales, Retail Director Southern Europe di JD Sports – Siamo un brand che ha sempre creduto nel potenziale illimitato delle nuove generazioni e il recupero di questo spazio è molto più che un gesto simbolico. Come altre azioni intraprese da JD in Italia, questo è un atto concreto della nostra visione, per dare ai giovani una piattaforma reale dove esprimersi, e per ridonare a loro un spazio di aggregazione dove poter far sentire la propria voce».

Arte urbana al centro: l’intervento di Camilla Falsini

Il campo da basket, situato all’interno del Parco Caduti del Mare in Via Giacinto Pullino, è stato oggetto di un intervento completo: nuova pavimentazione, modifiche e migliorie strutturali e soprattutto un’importante opera di street art realizzata da Camilla Falsini, artista e muralista romana di fama internazionale. Le sue geometrie colorate e il linguaggio visivo immediato hanno trasformato il playground in un’opera d’arte pubblica, una vera icona e punto di riferimento per il quartiere.

«Sono molto felice di aver potuto dare il mio apporto al progetto di riqualificazione di uno spazio in disuso che torna in vita grazie ad un gioco di squadra di varie persone e realtà – commenta Camilla Falsini – La speranza è che diventi un luogo di aggregazione e di sport restituito alla comunità. Il concept artwork da cui sono partita è quella di una palla passa da mano a mano e si fa strada verso il canestro, ci sono quattro giocatori che collaborano verso uno scopo comune, raggiungibile solo insieme, ognuno indispensabile, tutti necessari. Una squadra in armonia è molto più della somma delle sue parti».

Una visione condivisa tra pubblico e privato

Il progetto è sposato dal Comune di Roma nell’ottica delle diverse iniziative che Roma Bar Show ha intrapreso e sta intraprendendo con le istituzioni capitoline, ma soprattutto è patrocinato dall’VIII Municipio che si occuperà di organizzare, insieme ai promotori, anche la gestione futura dell’area: attività sportive, laboratori creativi, incontri con scuole del quartiere – inclusa l’Università Roma Tre – e rappresentanti del basket romano. L’idea è quella di generare un impatto duraturo, promuovendo la socialità, il benessere e la pratica sportiva in un contesto accessibile a tutti.

Uno spazio per la comunità

«Ringrazio Andrea Fofi e tutto il team di Roma Bar Show per aver ideato e promosso questa iniziativa straordinaria, insieme a JD Sports che ha creduto concretamente nel progetto – dichiara Amedeo Ciaccheri, Presidente dell’VIII Municipio – Basketball Court rappresenta molto più di una semplice riqualificazione: è la dimostrazione di come l’aggregazione sociale di qualità possa nascere quando pubblico e privato collaborano con una visione comune. Lo sport diventa qui il vero motore di trasformazione del quartiere, capace di restituire dignità e vitalità a spazi che rischiavano l’abbandono. L’arte urbana di Camilla Falsini completa questo processo virtuoso, dimostrando che quando la creatività si mette al servizio della comunità diventa la leva più potente per cambiare i luoghi e migliorare concretamente la qualità della vita dei nostri cittadini. Garbatella meritava questo regalo, e noi come Municipio VIII continueremo a sostenere ogni iniziativa che punti a valorizzare il nostro territorio attraverso sport, arte e socialità».

Un’eredità per il futuro

“Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo”, questa la filosofia ispiratrice di questo progetto che condivide i valori comuni tra sport e lavoro nel mondo del bar: passione, impegno, disciplina, collaborazione, e che il Roma Bar Show intende celebrare e valorizzare attraverso la stretta collaborazione tra pubblico, privato e mondo creativo, per dare vita a un modello virtuoso di rigenerazione urbana e impegno collettivo di una cittadinanza attiva.

Per questo verrà posta una targa celebrativa, installata nei pressi del campo, che ricorderà l’impegno di tutti i soggetti coinvolti, mentre tutte le attività post-inaugurazione garantiranno continuità al progetto. Un gesto concreto per la città, pensato per ispirare nuove iniziative e generare valore reale sul territorio.