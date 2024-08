Infusi contro la pancia gonfia e la ritenzione dei liquidi

Pancia gonfia, un aiuto dal dente di leone

Il dente di leone è un buon alleato del fegato e dei reni. Entrambi gli organi sono strettamente legati all’eliminazione delle tossine e dei liquidi dal nostro corpo. Quindi, è ottimo per drenare e ci aiuta ad eliminare le tossine accumulate nel fegato. Ha anche un importante effetto diuretico che favorirà la la comparsa della pancia piatta.

Il tuo amico zenzero, alleato purificante

Sono tanti i motivi che possono incoraggiarti a ricorrere allo zenzero, benefico per la tua salute. Prova a far bollire qualche pezzetto di zenzero e aggiungi qualche goccia di limone. Un’altra opzione è aggiungere finocchio e coriandolo allo zenzero in un pentolino con acqua bollente, che aiuterà a prevenire i gonfiori.

Betulla, per sconfiggere la pancia gonfia

La betulla è ricco di potassio, che la rendono un ottimo drenante naturale del corpo, poiché facilita l’eliminazione delle tossine attraverso l’urina. Ti aiuta a combattere il ​​sovrappeso, la ritenzione di liquidi e, soprattutto, il gonfiore premestruale.

Equiseto, grande potere diuretico

L’equiseto ha proprietà rimineralizzanti. Spicca il suo grande potere diuretico. Facilita la funzione renale ed è altamente raccomandato come complemento nel trattamento del sovrappeso, in quanto aiuta ad eliminare i liquidi. Certo, va assunto senza abusarne e se ne sconsiglia l’uso per periodi prolungati, poiché può finire per irritare il tratto digerente e aumentare la perdita di potassio nell’organismo.

Tè di Giava, drenante e purificante

Il tè di Giava si distingue soprattutto per le sue proprietà drenanti, motivo per cui è indicato nei casi di ritenzione di liquidi. Inoltre è purificante, quindi aiuta a neutralizzare le sostanze tossiche presenti nell’organismo e ad eliminare il grasso, perché ne favorisce la mobilizzazione e l’eliminazione dall’organismo. In molte occasioni troverai infusi di questo tè mescolati ad altre che conferiscono, oltre alle proprietà drenanti e diuretiche, proprietà antiossidanti, sazianti o rilassanti.

Anice verde, perfetto contro la pancia gonfia

Il frutto della pianta, a volte chiamato erroneamente seme, è ricco di oli essenziali che hanno un effetto carminativo (favorisce l’espulsione dei gas) e digestivo, che aiuta a ridurre la sensazione di pesantezza e gonfiore dopo i pasti.