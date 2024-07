Rinfrescano, idratano e prevengono i colpi di calore. Gli infusi freddi preparati con piante medicinali sono un ottimo alleato per l’estate. Idratarsi è importante tutto l’anno, ma soprattutto in estate quando i colpi di calore possono essere in agguato. Il modo per prevenire spiacevoli colpi di calore in estate è proteggersi dal caldo, non esporsi alle ore più calde e, soprattutto, idratarsi bene. L’acqua è certamente il liquido migliore per idratare il nostro corpo. Per renderla meno noiosa, possiamo anche aggiungere frutta fresca o piante medicinali.

Le tisane possono essere utili per aumentare l’assunzione di acqua. In estate può essere difficile l’idea di prepararsi una tisana calda, per questo possiamo assumere degli infusi freddi. A seconda del tipo di infuso, alcuni andranno preparati caldi e poi messi in frigo oppure aggiungere del ghiaccio. Altri, sono venduti per essere consumati direttamente freddi.