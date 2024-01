Investigazioni private: quali servizi svolge un’agenzia?

In linea generale le investigazioni private sono attività di indagine effettuate da personale specializzato e autorizzato, i cosiddetti investigatori, noti anche come detective privati. Il campo di attività è particolarmente vasto e può essere sinteticamente suddiviso in tre principali categorie: indagini private, aziendali e difensive; un’altra attività svolta è poi quella delle bonifiche ambientali da microspie.

Nel nostro Paese sono presenti moltissime agenzie investigative, come ad esempio Vox Investigazioni, che offre servizi in tutto il territorio nazionale e che si avvale di professionisti esperti che sfruttano tecniche e dispositivi di ultima generazione. Scopriamo quindi più da vicino quali sono i principali servizi di un’agenzia di questo tipo, illustrando prima brevemente i requisiti della figura dell’investigatore privato.

Quali sono i requisiti principali di un investigatore privato?

Per svolgere la professione di investigatore privato è necessario innanzitutto essere titolari di una specifica licenza che viene rilasciata dalla Prefettura competente così come è previsto dal Decreto Ministeriale 269/10 che tra le altre cose delinea all’art. 4 le “Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali”.

Oltre al possesso della licenza sono necessari il conseguimento di una laurea triennale in scienze politiche, giurisprudenza o di egual valore, un’esperienza lavorativa di almeno tre anni alle dipendenze di un’agenzia di investigazioni, l’avere svolto un corso di perfezionamento teorico e pratico e il non avere riportato condanne penali per delitti non colposi.

Quali sono i principali servizi di un’agenzia di investigazione?

Nell’ambito delle indagini private, i principali servizi sono quelli che coinvolgono la sfera sentimentale e quella familiare; fra gli esempi che si possono fare vi sono le indagini per infedeltà coniugale (richiesta da chi sospetta che il proprio coniuge lo tradisca), quelle sull’asse ereditario (indagini che accertano le quote ereditarie dell’eredità legittima), le indagini patrimoniali (che servono a conoscere con esattezza quali sono i beni mobili e immobili di proprietà di una persona fisica o giuridica), per l’affidamento esclusivo dei figli (previsto quando vengono scoperte gravi mancanze da parte di un genitore), per la revisione o il calcolo dell’assegno di mantenimento (le indagini sono tese a verificare la reale situazione patrimoniale dell’ex coniuge), per il controllo dei figli minorenni (intese ad accertare che i propri figli non siano vittime o possibili artefici di atti pericolosi) e quelle per la ricerca delle persone scomparse.

Altro settore è quello delle indagini difensive che possono essere richieste da un avvocato difensore per i suoi clienti.

Altro ramo importante di attività è quello relativo alle indagini aziendali; anche in questo caso le attività di investigazione sono molteplici e riguardano aspetti diversi legati alle problematiche della vita di un’azienda. Esempi classici sono per esempio le indagini per ottenere determinate informazioni commerciali (utili per esempio nel caso di un’eventuale partnership), le indagini pre-assunzione, quelle antifrode, quelle per concorrenza sleale, quelle per assenteismo di un dipendente e altro ancora.

Vanno poi ricordati i servizi di bonifica microspie, essenziali qualora si sospetti di essere tenuti sotto controllo da qualcuno. Le microspie (o “cimici”) possono essere installate sull’autovettura, nell’abitazione, nell’ufficio o in un dispositivo mobile o fisso come per esempio un personal computer, uno smartphone o un tablet.