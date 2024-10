La classifica dei migliori Hotel del mondo 2024, anche 4 italiani: quali sono

La seconda edizione dei World’s 50 Best Hotels si è conclusa con una esclusiva cerimonia a Londra, mettendo in luce le eccellenze dell’ospitalità mondiale. Questa prestigiosa classifica, basata sulle valutazioni di 600 esperti indipendenti, rappresenta uno sguardo unico e globale sugli hotel più straordinari del pianeta.

Quest’anno, la classifica premia strutture in 37 diverse destinazioni, distribuite su sei continenti, confermando il crescente interesse verso il lusso, la sostenibilità e l’autenticità nelle esperienze di soggiorno.

Il 2024 vede un trionfo dell’Asia, con 19 hotel presenti nella lista, incluso il vincitore assoluto: il Capella Bangkok, eletto miglior hotel del mondo. Questo risultato non solo dimostra la crescente importanza del continente nel settore del turismo di lusso, ma segna anche una pietra miliare per Bangkok come destinazione di prim’ordine. Al contempo, l’Italia brilla grazie a un podio tutto europeo, dove Passalacqua, sul Lago di Como, si aggiudica la seconda posizione, consolidando il Belpaese come meta ambita per il turismo internazionale.

Capella Bangkok: Il migliore hotel del mondo nel 2024

Il Capella Bangkok si è imposto al primo posto come il miglior hotel del mondo per il 2024. Situato sulle sponde del fiume Chao Phraya, questo hotel è riuscito a scalare la classifica, passando dall’undicesimo posto nel 2023 alla vetta nel 2024. Ciò che distingue questa struttura è la sua capacità di combinare lusso e tranquillità, offrendo un’oasi di pace in una delle città più frenetiche del mondo. Le sue 101 camere e suite, insieme a 7 ville esclusive con vista sul fiume, creano un ambiente intimo, dotato di ogni comfort. Il Capella Bangkok non si limita a offrire solo relax: la sua spa è un vero tempio del benessere, con trattamenti che coniugano tecniche tradizionali e innovative. Anche l’offerta culinaria non è da meno, con una cucina raffinata che si ispira alla tradizione thailandese, rivisitata da uno chef stellato.

Passalacqua, Lago di Como: eccellenza italiana

Al secondo posto della classifica troviamo un gioiello dell’hotellerie italiana: Passalacqua sul Lago di Como. Questa struttura si distingue non solo per la sua bellezza architettonica, una villa del XVIII secolo immersa in giardini terrazzati, ma anche per il servizio impeccabile che offre. Il Passalacqua incarna alla perfezione lo spirito della Dolce Vita, offrendo agli ospiti un’esperienza di soggiorno che va oltre la semplice vacanza. Qui, gli ospiti possono godere di un’atmosfera raffinata e rilassante, che richiama il fascino delle vacanze delle famiglie nobili di un tempo. L’attenzione ai dettagli è evidente in ogni aspetto della struttura, dalle camere decorate con gusto agli spazi comuni dove si può godere della bellezza del lago. Il ristorante, affidato alla chef Viviana Varese, propone una cucina che celebra i sapori autentici dell’Italia, rendendo Passalacqua una tappa imperdibile per i gourmet di tutto il mondo.

Rosewood Hong Kong: l’Asia trionfa ancora

A chiudere il podio dei migliori hotel del mondo nel 2024 troviamo un’altra struttura asiatica, il Rosewood Hong Kong. Situato nel cuore del quartiere di Victoria Dockside, questo imponente hotel si sviluppa su 65 piani, offrendo una vista spettacolare sul porto di Hong Kong. Con oltre 400 camere e suite, il Rosewood Hong Kong rappresenta l’apice del lusso urbano, un vero gioiello architettonico che si distingue per la sua eleganza e attenzione al dettaglio. La struttura offre 11 spazi dedicati alla ristorazione, ognuno con un carattere distintivo, che spaziano dalla cucina italiana a quella internazionale, fino a esperienze gastronomiche stellate. Una delle attrazioni principali dell’hotel è la piscina panoramica al sesto piano, dove gli ospiti possono rilassarsi ammirando uno dei panorami più belli della città.

Il trionfo dell’Asia e dell’Europa

Come detto, l’edizione 2024 dei World’s 50 Best Hotels è stata caratterizzata dal dominio dell’Asia, con ben 19 strutture presenti in classifica. Oltre al Capella Bangkok e al Rosewood Hong Kong, altre strutture asiatiche di rilievo includono l’Aman Tokyo al settimo posto e il Bulgari Hotel Tokyo, che si è posizionato al 22° posto, vincendo anche il premio come miglior nuovo hotel dell’anno. Questa preminenza dell’Asia riflette la crescente importanza del continente nel settore dell’ospitalità di lusso, con hotel che combinano tradizione e innovazione in modo unico.

In Europa, l’Italia si distingue con ben quattro strutture nella top 50, ovvero, oltre al già citato Passalacqua, spiccano il Four Seasons Firenze al 19° posto, il Borgo Santandrea ad Amalfi al 20° e il Castello di Reschio in Umbria, che si posiziona al 42° posto. Anche la Francia e il Regno Unito sono ben rappresentati, con hotel iconici come il Cheval Blanc di Parigi (4° posto) e il Claridge’s di Londra (11° posto).

Un’esperienza di lusso senza confini

Ciò che emerge dalla classifica dei World’s 50 Best Hotels 2024 è che l’eccellenza nell’ospitalità può essere trovata in ogni angolo del mondo. Dagli hotel metropolitani di Hong Kong e New York alle ville immerse nella natura incontaminata dell’Italia e del Messico, queste strutture offrono esperienze di soggiorno uniche, capaci di soddisfare anche i viaggiatori più esigenti. Il lusso, in questo contesto, non è solo una questione di comfort, ma anche di attenzione ai dettagli, di autenticità e di capacità di far sentire ogni ospite speciale.

In un mondo in cui il viaggio è diventato molto più di un semplice spostamento da un luogo all’altro, gli hotel di lusso rappresentano il fulcro di esperienze indimenticabili, offrendo non solo alloggi di alta classe, ma anche momenti di relax, benessere e scoperta culturale. La classifica dei World’s 50 Best Hotels è quindi un vero e proprio punto di riferimento per coloro che cercano il meglio in termini di ospitalità, un invito a scoprire luoghi straordinari e a vivere esperienze che resteranno impresse nella memoria.

La classifica completa dei World’s 50 Best Hotels 2024