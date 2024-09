La crema antirughe di Kate (low cost): effetto botox

Se volete sapere qual è il segreto di bellezza di Kate Middleton per avere una pelle del viso perfetta pare che si affidi a una crema antirughe effetto botox.

Una beauty routine con prodotti di alta qualità può di certo aiutare a dare una mano alla genetica. Affidarsi a cosmetici ben formulati e composti con una serie di ingredienti ad alto potere rivitalizzante e antirughe porta a risultati ben visibili.

Ovviamente per avere una pelle liscia e tonificata al punto giusto occorre anche seguire un tipo di alimentazione corretto e bilanciato e fare il giusto movimento ogni giorno per tenersi in forma e permettere al corpo di espellere le tossine.

Tuttavia una mano alla bellezza la danno anche prodotti low cost, proprio come la crema antirughe di Kate Middleton. Scopriamo qual è.

È questa la crema antirughe che Kate Middleton usa per avere una pelle liscissima grazie all’effetto botox (senza punture)

Voi lo sapete che tipo di lavoro fa Kate Middleton? La principessa e futura regina d’Inghilterra è molto indaffarata in diverse attività anche se di certo le sue condizioni di salute ultimamente l’hanno portata a concentrarsi sul prendersi cura di sé e cercare in tutti i modi di lottare per combattere la malattia.

Ad ogni modo nonostante l’ex duchessa di Cambridge non abbia mai dichiarato in modo ufficiale quali siano i cosmetici che usa ogni giorno per avere una pelle lucida e splendente alcune persone che gravitano intorno alla famiglia hanno spifferato la notizia rivelando qual è la sua crema antirughe preferita.

Si tratta di un prodotto low cost che si chiama Supreme Skin Gel di Biotulin, è una crema di bellezza a base di acido ialuronico e Acmella Oleracea (Spilantolo) una pianta usata come anestetico che ha come effetto quello di ridurre le contrazioni muscolari e distendere la pelle del viso facendola apparire levigata.

Il prodotto, secondo tanti magazine, primo fra tutti The Sun, è amato anche da altre star come Meghan Markle, Madonna, la regina Letizia di Spagna, la regina Maxima dei Paesi Bassi e Leonardo DiCaprio. Lo chiamano Botox in bottle perché regala proprio l’effetto botox senza punturine ed è in vendita anche in Italia, a un prezzo di 49 euro sul sito ufficiale del brand.

L’ex Duchessa di Cambridge avrà trovato il tempo per spalmarsi la crema antirughe sul viso o forse non era la sua priorità? Kate Middleton di recente è riapparsa in pubblico e tutti sperano di poter finalmente sentire dai medici che ha vinto la sua battaglia.