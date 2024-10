La dieta che riduce il rischio di depressione: ecco cosa sapere

Esiste davvero una dieta che può ridurre il rischio di depressione? Vediamo cosa dicono gli esperti di questo argomento che interessa tante persone in Italia e nel mondo.

I cibi che si portano a tavola ogni giorno possono avere dei chiari effetti non solo sulle prestazioni fisiche e mentali ma anche sulla depressione e gli stati d’ansia.

Quando si parla di alimentazione si apre un vasto mondo che riguarda la nutrizione, ci troviamo dentro diete e regimi alimentari più o meno rigidi, consigli degli esperti per scegliere quali cibi assumere in determinate circostanze e divieti se si soffre di qualche patologia. Della dieta che riduce il rischio di ammalarsi di depressione se ne parla da tempo, ora arriva un’altra conferma.

Cosa si mangia nella dieta che abbassa il rischio di ammalarsi di depressione

Uno studio recente realizzato dai ricercatori dell’Istituto di Ricerca Hospital del Mar di Barcellona ha chiarito e anzi sarebbe meglio dire confermato, un fatto fondamentale. I cibi che si mangiano ogni giorno possono influire sul potenziale sviluppo dei disturbi legati alla depressione.

La ricerca è stata pubblicata sull‘European Journal of Nutrition indica che la dieta, e quindi l’alimentazione di ogni giorno, è fondamentale non solo per la nutrizione, quindi per apportare tutti i nutrienti per garantire all’organismo di funzionare, ma anche di “nutrire” il cervello a livello chimico e quindi tenere alto l’umore in modo naturale. Questo di traduce in una riduzione considerevole della possibilità di sviluppare una malattia depressiva.

I sintomi della depressione si combattono a tavola, quindi, ecco perché bisogna scegliere con cura gli alimenti da consumare ogni giorno. Nel dettaglio lo studio ha analizzato un totale di 3.000 persone divise in gruppi che hanno seguito 4 tipi di dieta:

dieta mediterranea

dieta per prevenire l’ipertensione

dieta vegetariana

dieta raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

La ricerca si è basata sui dati del Registre Gironí del Cor (Regicor), secondo cui di tutti i partecipanti alla fine chi mostrava sintomi di depressione era il 6% (184 persone) mentre meno del 2% soffriva di depressione grave. Dalle analisi è emerso che la dieta migliore contro la depressione è quella consigliata dall’OMS. Con essa si ha un rischio inferiore del 19% di manifestare disturbi legati alla depressione. Segue la dieta mediterranea che riduce del 16% il rischio di soffrire di sintomi di depressione.

I ricercatori hanno infine spiegato che se anche è vero che l’alimentazione da sola non può curare la depressione, mangiare sano può rappresentare un fattore di prevenzione formidabile. La dieta sana può svolgere un ruolo importante. “Ecco perché i medici dovrebbero riconoscere che l’attività fisica e la dieta non solo giovano alla salute del corpo ma hanno anche un impatto su quella della mente”, concludono gli studiosi.