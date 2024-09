La dieta mangia tutto che fa perdere peso: in cosa consiste

Possibile mangiare qualsiasi cibo e perdere peso? La dieta mangia tutto promette proprio questo risultato. Vediamo in cosa consiste.

Per dimagrire c’è chi farebbe carte false e si improvvisa anche dietologo e nutrizionista decidendo senza cognizione di causa gli alimenti da introdurre o quelli da eliminare dalla propria alimentazione quotidiana.

Ovviamente è una pratica molto pericolosa che non consigliamo, è sempre affidarsi agli esperti in questi casi. Tuttavia se volete sapere nel dettaglio in cosa consiste la dieta mangia tutto, vi accontentiamo.

Mangi quello che vuoi e dimagrisci: come funziona la dieta mangia tutto

Non occorre rinunciare ai piaceri della tavola per perdere peso, la dieta mangia tutto è un regime alimentare che concede la possibilità di sedersi per ben cinque volte durante il giorno per consumare altrettanti pasti.

Di certo dovete abbandonare l’idea di fare le grandi abbuffate, si tratta pur sempre di una dieta ipocalorica. Però potete mangiare un po’ di tutto, gli alimenti concessi sono tanti e non ci sono restrizioni rilevanti. Un po’ come per la dieta di settembre volta a rafforzare il sistema immunitario.

Infatti non noterete un dimagrimento repentino perché perderete peso in modo lento e graduale ma costante, come d’altronde è consigliato dalla stragrande maggioranza dei dietologi che hanno a cuore la salute dei proprio pazienti.

In cosa consiste dunque la dieta mangia tutto? Potete portare in tavola una grande varietà di cibi, dovrete stare solo attenti alle quantità per non eccedere nella dose di calorie assunte nell’arco della giornata. Insomma mangiate quello che volete, ma con moderazione. Perché le calorie introdotte dovranno essere sempre inferiori rispetto al proprio fabbisogno energetico.

Il segreto per la riuscita della dieta è dosare i condimenti, sono ammessi al massimo 2 cucchiaini di olio extravergine di oliva a pasto. E poi anche i metodi di cottura sono da rimodulare. Sì alla cottura al vapore e al forno, mentre sono banditi i fritti e i dolci.

Esempio di menu

Volete degli esempi? Per il primo pasto del mattino potete bere una tazza di caffellatte con il latte scremato dolcificato al massimo con un cucchiaino di zucchero di canna grezzo (anche se è meglio non dolcificare). In alternativa scegliete una tazza di tè nero o verde. Per quanto riguarda i cibi solidi potete scegliere tra massimo 4 fette biscottate integrali con marmellata, 40 gr di biscotti integrali o cereali integrali, più un frutto di stagione.

Per lo spuntino spezzafame prima del pasto principale potete gustare o uno yogurt magro bianco o alla frutta o 5-10 gr di frutta secca (noci o mandorle) o 5-10 gr di cioccolato fondente. A merenda potete mangiare un frutto di stagione.

Un piatto di pasta o riso integrale (80 grammi in media) condito con pomodoro, e un cucchiaino abbondante di parmigiano grattugiato verdure costituirà il pranzo. Che potrà essere arricchito con insalata o verdura di stagione e un frutto.

Per la cena potrete concedervi una fetta di carne del peso massimo di 180 gr o fino a 250 gr di pesce magro, 2 uova bollite o frittata. Se non volete mangiare questi alimenti potete gustare fino a 150 gr di ricotta o fiocchi di latte, oppure 120 gr di primo sale o mozzarella.

Il contorno di verdure di stagione potrà essere accompagnato con un paio di fette di pane integrale e per terminare 100 gr di frutta. Se poi volete bandire gli alimenti di origine animale leggete come iniziare una dieta vegana in modo corretto.