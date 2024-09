Dieta di settembre: come perdere peso senza pericoli e rafforzare il sistema immunitario

La dieta di settembre vi consente di perdere peso e dimagrire ma al tempo stesso di rafforzare il sistema immunitario in previsione dell’arrivo della stagione fredda.

Archiviata la stagione estiva e le ferie, per chi ha avuto la fortuna di concedersele, è bene pensare al cambio dell’alimentazione per poter affrontare con il giusto slancio l’autunno che è alle porte. Per questo andiamo a vedere cosa mangiare in questo mese di settembre per modificare la dieta e renderla più consona al periodo.

L’alimentazione da seguire è ricca di frutta e verdura di stagione che non solo hanno potenzialmente un effetto dimagrante ma anche di rafforzamento del sistema immunitario. Per fare ciò bisogna garantire al proprio organismo un apporto sufficiente di vitamine e altri nutrienti che sono utili a questo scopo.

Cosa mangiare a settembre, la dieta per perdere peso e stimolare il sistema immunitario

Per la dieta di settembre, invece, bisogna certamente portare in tavola dei cibi adatti e ricchi di nutrienti che possano farvi perdere il peso accumulato e allo stesso tempo andare a stimolare il sistema immunitario in modo che sia pronto per affrontare la stagione fredda che è alle porte. Alimentarsi bene tutti i giorni è fondamentale, quindi vediamo cosa prediligere in questo periodo dell’anno.

Per i pasti principali e anche per la merenda o gli spuntini da concedersi nell’arco della giornata dovete prediligere la frutta e la verdura di stagione ma anche i cibi ricchi di proteine che possano andare a nutrire i muscoli.

Sì a carni bianche e magre come quelle di pollo e tacchino, ottimi i legumi in tutte le ricette, dalle zuppe ai secondi, perfetto il pesce di piccole dimensioni mentre è meglio evitare la carne rossa e grassa o comunque ridurne la quantità. Potete concedervi dei formaggi ma freschi e leggeri con pochi grassi.

Evitate i condimenti eccessivi, usate piuttosto le spezie per insaporire i piatti così userete anche una minore quantità di sale. La dieta di settembre sarà quindi ricca di frutta e verdura con un alto tenore di vitamina C (kiwi), vitamina A (spinaci) e vitamine del complesso B (B6, B9 e B12) presenti negli ortaggi a foglia verde.

Se notate sintomi di carenza da vitamina D integrate con pesce, uova e latticini mentre se volete iniziare una dieta vegana vi suggeriamo di seguire gli step indicati nel nostro approfondimento affinché sia equilibrata e vi faccia restare in salute.