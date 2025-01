Il 30 gennaio 2025, numerosi partecipanti hanno cercato di toccare la maschera di un leone mentre i danzatori si esibivano nella tradizionale Danza del Leone all’ingresso del Tempio Dongyue, a Pechino. L’evento faceva parte delle celebrazioni per il Capodanno Lunare Cinese, noto anche come Festa di Primavera, che quest’anno è caduto il 29 gennaio, segnando l’inizio dell’Anno del Serpente. La Danza del Leone è una delle tradizioni più iconiche di questa festività, ritenuta di buon auspicio per allontanare gli spiriti maligni e portare fortuna per il nuovo anno.