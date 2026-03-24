La famiglia Agnelli lascia dopo cento cento anni l’editoria. Dopo mesi di trattative, la holding Exor ha raggiunto un accordo con il gruppo greco Antenna per la cessione di Gedi Gruppo Editoriale, aprendo una nuova fase per uno dei principali poli editoriali italiani.

Antenna Group – interamente controllata da K Group, a sua volta posseduta al 100% dalla famiglia di origine greca Kyriakou – investe da quarant’anni nei settori dei media e dell’intrattenimento.

Mirja Cartia d’Asero nuovo ad di Gedi

L’operazione coinvolge testate e brand di primo piano: La Repubblica, le radio Radio Deejay, Radio Capital e m2o, HuffPost Italia, Limes e National Geographic Italia.

Per Antenna Group si tratta di un investimento strategico che punta a rafforzare la presenza in Italia e a sviluppare nuove sinergie tra editoria, radio, contenuti digitali e audiovisivi, con l’obiettivo di costruire un hub mediatico nel Mediterraneo.

Mirja Cartia d’Asero assumerà il ruolo di amministratrice delegata di Gedi al posto di Gabriele Comuzzo che si è dimesso.

“L’editoria è una professione che può essere esercitata in modo indipendente solo se si hanno i conti in regola. La mia famiglia e io stesso abbiamo sempre considerato l’editoria come un mestiere che vive grazie ai suoi lettori, ma purtroppo in Italia avere un giornale è considerato uno strumento di influenza e di potere, non una professione” spiega John Elkann.

Il Cdr di Repubblica: “Non sentiremo la mancanza di Elkann”

La notizia dell’accordo con Antenna è stata annunciata al Comitato di redazione di Repubblica e poi diffusa a Borsa chiusa. Oggi si terrà l’assemblea dei giornalisti del quotidiano alla cui guida resterà Mario Orfeo, direttore dal 2024, “garantendo continuità editoriale e gestionale”.

Linus manterrà le redini delle attività radiofoniche. L’operazione, come già aveva annunciato Gedi, non include La Stampa, che sarà venduta al gruppo Sae. Previsto anche un accordo per la cessione di Stardust, esclusa dal perimetro dell’operazione.

Duro e amareggiato il commento del Comitato di redazione di Repubblica. “Exor comunica la cessione del Gruppo Gedi ad Antenna Group proprio nelle ore in cui i giornalisti sono impegnati nel lavoro per raccontare la vittoria del No al referendum, momento assai importante per l’Italia intera e per il nostro giornale. Scegliere un giorno del genere è la finale mancanza di rispetto verso il giornale e la sua storia dell’ormai ex editore di Repubblica. Non sentiremo la sua mancanza”.