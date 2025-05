Cala Goloritzè, incastonata nella costa orientale della Sardegna, è stata proclamata la spiaggia più bella del mondo per il 2025 secondo la prestigiosa classifica di The World’s 50 Best Beaches. Un riconoscimento che celebra la straordinaria bellezza naturale dell’Italia e invita a scoprire le meraviglie del nostro litorale.

Cala Goloritzè: un gioiello sardo al primo posto

Situata nel territorio di Baunei, in provincia di Nuoro, Cala Goloritzè è celebre per le sue acque turchesi, i ciottoli bianchi e le imponenti scogliere calcaree. Raggiungibile solo a piedi attraverso un sentiero panoramico o via mare mantenendo una distanza di almeno 200 metri dalla riva, la spiaggia è un esempio di conservazione ambientale e bellezza incontaminata. Dal 1995 è riconosciuta come monumento nazionale italiano.:

Secondo gli esperti che hanno stilato la classifica, Cala Goloritzè è “un anfiteatro mistico sulla spiaggia”, capace di emozionare fin dal primo sguardo. Le acque limpide e le formazioni rocciose uniche la rendono una destinazione imperdibile per gli amanti del mare e della natura.:

La classifica delle 50 spiagge più belle del mondo nel 2025

La classifica di The World’s 50 Best Beaches è stata compilata grazie al contributo di oltre 1.000 professionisti del settore turistico, che hanno valutato le spiagge in base a criteri come unicità, fauna selvatica, natura incontaminata, accessibilità, tranquillità e assenza di sovraffollamento. Ecco la lista completa delle 50 spiagge premiate nel 2025:​:contentReference[oaicite:22]{index=22}

Cala Goloritzè – Italia Entalula Beach – Filippine Bang Bao Beach – Thailandia Fteri Beach – Grecia PK 9 Beach – Polinesia Francese Canto de la Playa – Repubblica Dominicana Anse Source D’Argent – Seychelles Nosy Iranja – Madagascar Ofu Beach – Samoa Americana Grace Bay – Turks e Caicos Turquoise Bay – Australia Boulders Beach – Sudafrica Pink Beach – Indonesia Shoal Bay East – Anguilla Detwah Lagoon – Yemen Voutoumi Beach – Grecia One Foot Island – Isole Cook Playa de Rodas – Spagna Playa Balandra – Messico Pontal do Atalaia – Brasile Wharton Beach – Australia Cayo de Agua – Venezuela Seven Mile Beach – Isole Cayman Cayo Zapatilla – Panama Baía do Sancho – Brasile Horseshoe Bay – Bermuda Palambak Island – Indonesia Freedom Beach – Thailandia The Baths – Isole Vergini Britanniche Anse Georgette – Seychelles Ffryes Beach – Antigua e Barbuda Grand Anse – Grenada Le Morne Beach – Mauritius Bahía de las Águilas – Repubblica Dominicana Meads Bay – Anguilla Porto Katsiki – Grecia Nudey Beach – Australia Bon Bon Beach – Filippine Saadiyat Beach – Emirati Arabi Uniti Goyambokka Beach – Sri Lanka Playa Punta Uva – Costa Rica Siesta Beach – Stati Uniti Paje Beach – Zanzibar Klein Bonaire Beach – Bonaire Cathedral Cove Beach – Nuova Zelanda Santa Giulia – Francia Gardner Bay – Ecuador Keem Beach – Irlanda Kuramathi Sand Bank – Maldive La Pelosa – Italia

Le altre spiagge italiane in classifica

Oltre a Cala Goloritzè, l’Italia è rappresentata anche da La Pelosa, situata a Stintino, in Sardegna, che si posiziona al 50° posto. Con le sue acque turchesi e la sabbia bianca, La Pelosa è una delle spiagge più iconiche del Mediterraneo, amata sia dai turisti italiani che stranieri.

Le migliori spiagge europee

L’Europa vanta diverse spiagge nella top 50, con la Grecia che si distingue grazie a Fteri Beach (4° posto), Voutoumi Beach (16°) e Porto Katsiki (36°). La Spagna è rappresentata da Playa de Rodas (18°), mentre la Francia compare con Santa Giulia (46°) e l’Irlanda con Keem Beach (48°).