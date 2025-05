L’Eurovision Song Contest si appresta a terminare con il gran finale che andrà in onda domani, sabato 17 maggio. Ma cosa è questo concorso musicale che si tiene annualmente e che vede sfidarsi concorrenti provenienti da diversi paesi d’Europa? Vediamo nello specifico come e quando è nato e come funziona la gara.

Come funziona l’Eurovision Song Contest

I paesi che partecipano fanno parte dell’European Broadcasting Union (l’Unione Europea di Radiodiffusione). Ogni membro presenta un brano da eseguire in diretta tv e in seguito si vota (è vietato voare per l’artista dello stesso paese). Vince ovviamente chi raccoglie più voti.

Quali artisti hanno avuto successo grazie all’Eurovision

Fra gli artisti che hanno avuto successo grazie a questa manifestazione c’è Domenico Modugno che lanciò, nel 1958, il mitico brano “Nel blu dipinto di blu” arrivando terzo. Gli Abba lanciarono nel 1974 la loro “Waterloo” vincendo il concorso per la Svezia. Con “Ne Partez pas sans moi”, lo spagnolo Julio Iglesias vendette oltre 300 milioni di dischi in tutto il mondo.

Dato che molti Paesi non hanno cantanti di punta da presentare spesso convocano nomi internazionali. È il caso di Céline Dion che vinse per la Svizzera nel 1988 ed è il caso di quest’anno con San Marino che sta partecipando grazie all’italiano Gabry Ponte.

Come nacque l’Eurovision

La prima edizione dell’Eurovision risale al 1956. Ad istituirlo fu proprio l’European Broadcasting Union che ha sede in Svizzera. L’Ebu coinvolse le emittenti pubbliche dei rispettive paesi che ancora oggi trasmettono in esclusiva e in contemporanea il Contest. Il concorso prese spunto dal nostro Festival di Sanremo nato nel 1951 e fu un primo esperimento tecnologico di diretta televisiva, un progetto molto ambizioso per quei tempi.

Una riunione che si tenne a Roma il 19 ottobre 1955 decise che il primo concorso avrebbe avuto luogo nella primavera del 1956 a Lugano in Svizzera. La prima edizione vide vincere proprio della Svizzera. Parteciparono in tutto sette paesi che presentarono due brani ciascuno: dall’edizione successiva, quella del 1957, ogni nazione potè eseguire solo un brano.

In Italia, nelle due prime edizioni italiane (1965 a Napoli e 1991 a Roma), l’Eurovision venne chiamato prima Gran Premio Eurovisione della Canzone e poi Concorso Eurovisione della Canzone. Oggi il nome ufficiale in tutta Europa è Eurovision Song Contest o Concours Eurovision de la Chanson.

Il festival è anche uno dei programmi televisivi più vecchi del mondo ed è uno degli eventi non sportivi più seguiti, con dati di ascolto che superano il centinaio di milione. L’Eurovision Song Contest viene trasmesso anche al di fuori dell’Europa in paesi che non sono in concorso e dal 2000 viaggia anche in diretta su Internet.

Le edizioni italiane e i vincitori italiani

L’Italia partecipa all’Eurovision Song Contest sin dalla prima edizione e vi ha preso parte con alcune eccezioni (1981,1982, 1986, 1994, 1995, 1996) fino al 1997. Dopo un’assenza durata 13 edizioni con la Rai che, in quegli anni, ha snobbato la manifestazione non trasmettendola, l’Italia è tornata a partecipare nel 2011 e da allora è uno dei cosiddetti Big Five, ossia i cinque paesi che, in virtù dei loro investimenti nell’Unione europea di radiodiffusione, partecipano direttamente alla finale dell’evento.

Il Belpaese ha vinto tre volte: nel 1964 con “Non ho l’età (per amarti)” di Gigliola Cinquetti, nel 1990 con “Insieme: 1992” di Toto Cutugno e nel 2021 con “Zitti e buoni” dei Måneskin. Grazie a queste tre vittorie, l’Italia ha ospitato per altrettante volte la manifestazione: nel 1965 presso l’auditorium Rai di Napoli, nel 1991 presso gli studi di Cinecittà a Roma e nel 2022 presso il PalaOlimpico a Torino.

Il vincitore del Festival di Sanremo viene utilizzato come metodo di selezione nazionale per il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest. Quest’anno la gara canora si svolge a Basilea in Svizzera: i paesi in gara sono 37 e per l’Italia c’è Lucio Corsi, il secondo classificato nell’edizione di Sanremo del 2025, dopo la rinuncia del vincitore Olly.