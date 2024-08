Lavandino otturato, smetti subito di chiamare l’idraulico: ti svelo il trucco per risparmiare tantissimi soldi

Prima di chiamare l’idraulico questo il trucco da provare per liberare il lavandino otturato: si risparmia tempo e denaro.

Stando a quanto spesso viene riportato e ci è quindi noto, è proprio all’interno della quattro mura domestiche che si adottano i comportamenti più sbagliati in assoluto. Cattive abitudini, che alla lunga possono avere anche delle serie ripercussioni da non sottovalutare assolutamente.

Per rendere chiaro ciò che stiamo dicendo, in quanti ogni giorno gettano nello scarico del lavandino residui di cibo? Un’azione piuttosto comune, ma che in realtà non andrebbe mai fatta. Infatti, è proprio questo pessimo vizio ad essere la principale causa di scarichi otturati e lavelli intasati.

Un problema davvero serio, soprattutto quando l’acqua non riesce più a defluire bene, ristagnando all’interno delle vasche del lavandino e generando sporco e cattivi odori per nulla piacevoli.

Lavandino otturato? Ci sono delle soluzioni da provare per risolvere il problema in 5 minuti: funzionano tutti

Residui di cibo, grasso versato nello scarico, peli, capelli e sporco di vario genere, sono tra le principali cause che portano alla formazione di ostruzioni nelle tubature del lavello. Un problema molto comune e che alla lunga richiede, per forza di cose, l’intervento di un idraulico specializzato, che, analizzando la situazione risolverà il tutto.

Ovviamente, tutto questo dietro ad un compenso, che in alcuni casi può risultare anche piuttosto ingente. Ma prima di arrivare a tutto questo, è bene sapere che in realtà esistono delle alternative naturali, altrettanto valide ed efficaci, ma con un costo nettamente inferiore, se non completamente gratis.

Il primo rimedio da provare subito è quello di usare dell’acqua bollente per liberare lo scarico. Questo metodo è molto efficace per rimuovere residui di grasso e di cibo. Ripetere l’operazione più volte in una giornata per rendere il trucco più efficace.

Altro stratagemma da provare e prevede l’utilizzo di aceto e bicarbonato. Versare mezza tazza di bicarbonato nello scarico, aggiungere mezza tazza di aceto e lasciare agire per 15 minuti, versare poi abbondante acqua calda e lo scarico sarà completamente libero.

Infine, c’è sempre il classico sturalavandini, ma questo sistema risulta essere efficace solo se si tratta di un’ostruzione abbastanza superficiale. In questo caso si dovrà svuotare completamente il lavello. Posizionare l’attrezzo direttamente sulla bocca dello scarico ed esercitare una forte pressione. Se il problema non è grave, basteranno pochi movimenti per liberarlo del tutto.