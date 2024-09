Lavatrice, i 5 errori che di sicuro commetti e che potrebbero costarti carissimo

Ci sono diversi errori che tutti commettono, chi più chi meno, quando si tratta di caricare la lavatrice, fateci attenzione e vi risparmierete tanti problemi

Sbagliando s’impara. Solo che se lo fate con la lavatrice rischiate di avere dei problemi con questo elettrodomestico che, si sa, è uno dei più utili in casa, ma bisogna saperlo far funzionare come si deve.

Soprattutto se si è principianti può capitare di fare degli errori di lavaggio con la lavatrice, conoscerli vi può aiutare a non commetterli più.

Quali sono i 5 errori che si commettono con la lavatrice

Il primo errore è non settare la corretta temperatura dell’acqua del lavaggio. In base ai capi che volete lavare sarà meglio impostare adeguatamente il termostato in modo che i delicati (lana, seta, tecnici, ecc) siano lavati a 30 gradi e non bolliti a 90 gradi, temperatura che è invece più adatta a tessuti resistenti come lenzuola o asciugamani.

Altro errore molto comune è sbagliare la dose di detersivo. Mettere troppo detersivo pensando che il bucato si lavi meglio non avrà quest’effetto. Ma farà rimanere il detersivo tra le trame dei tessuti che non saranno risciacquati a dovere. Attenetevi alle indicazioni riportate sull’etichetta posta sul flacone.

Scegliere il lavaggio rapido è utile in certi casi, ma non va bene per tutti i capi. Quelli molto sporchi di sudore o con macchie, compresi gli indumenti intimi, devono essere lavati per bene con un ciclo di lavaggio standard. Vale anche per gli oggetti impensabili che si possono mettere in lavatrice.

Se trovate i vostri golfini rovinati la causa è la zip dei pantaloni, della gonna o della felpa che avete lasciato aperta. La parte metallica, infatti, durante il lavaggio, può urtare sugli altri tessuti causandone la lacerazione. Meglio chiudere sempre tutte le cerniere in modo da preservare tutti i capi che avete messo nella lavatrice.

Infine controllate attentamente di avere dei calzini appaiati e metteteli subito nel cestello dell’elettrodomestico prima di qualsiasi altro elemento, spingendoli il più in fondo possibile. Infatti mettere i calzini per ultimi è un errore che tutti fanno e che poi porta ad avere magari dei calzini spaiati che si perdono nella guarnizione. Il motivo è che mentre il cestello si muove gli elementi piccoli come i calzini sono portati in avanti e tra l’altro non si lavano nemmeno bene.

L’ultimo consiglio è per prevenire problemi, fate sempre una corretta manutenzione del vostro elettrodomestico, leggete come pulire la lavatrice che puzza e avrete sempre un bucato perfetto.