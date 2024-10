Le 5 città più economiche di Italia dove andare a vivere

Vi siete mai chiesti quali sono le città in Italia più economiche dove il costo della vita è talmente basso da essere considerate le migliori per andare a vivere?

Poter cambiare città andando a scegliere una di quelle più economiche che non pesano tanto sul portafogli è il sogno di molti. Anche se si può essere frenati però da impegni come il lavoro o la presenza di affetti che tengono legati al posto in cui si risiede.

Ad ogni modo se avete la curiosità di sapere quali sono le città più economiche in Italia dove poter andare a vivere vi sveliamo la top 5.

Quali sono le città italiane più economiche dove si può vivere anche con uno stipendio basso

Riuscire a far fronte a tutte le incombenze economiche dei nostri tempi può essere molto difficile, specialmente se lo stipendio che si percepisce per il proprio lavoro non è tra i più alti. Tuttavia ci sono bellissimi luoghi in Italia dove il costo della vita è basso. Fateci un pensierino.

Andiamo a scoprire quali sono le città italiane che offrono ottimi servizi e che costano poco. In base ad una analisi svolta da idealista abbiamo notato che queste località sono in prevalenza al Sud. Ma ci sono anche dei luoghi in Centro Italia che sono davvero economici. Scopriamoli.

Partiamo dalla meravigliosa Sicilia, dove troviamo Palermo. Grande città ricca di storia e di cultura in cui è possibile spendere in media meno rispetto ad altre città di pari dimensioni.

Il costo della vita a Palermo per spese relative all’affitto, al cibo, agli acquisti quotidiani e ai trasporti può oscillare dai 600 ai 2000 euro al mese, a seconda della zona di residenza.

Saliamo lungo lo Stivale e incontriamo Bari, in Puglia, famosa per il suo pittoresco centro storico. Anche in questa città si vive bene con uno stipendio medio relativamente basso.

Qui si vivere spendendo poco ed è decisamente conveniente soprattutto per chi può lavorare da casa. Per le spese di affitto si spende circa 700 euro per una casa di due o tre locali. E si trovano soluzioni di qualità anche sotto i 900 euro mensili.

Potenza è un’altra città dove il costo della vita è mediamente più basso rispetto ad altre. Nel capoluogo della Basilicata il costo medio dell’affitto è di circa 700 euro al mese. E si trovano prezzi ragionevoli anche per quanto riguarda le case in vendita.

In Centro Italia ci sono due località tra le città d’Italia dove gli affitti costano pochissimo da tenere in considerazione. La prima è Ancona, nelle Marche. Secondo un’analisi dell’Università Politecnica delle Marche Ancona è una città economicamente molto accessibile.

Vivere e studiare nella Perla del Conero costa circa 500 – 600 euro al mese, compreso l’alloggio, cibo, bollette, trasporti, spese di studio (non tasse) e di intrattenimento.

Infine andiamo in Abruzzo dove troviamo Teramo, un’altra città universitaria economica non proprio di piccole dimensioni, dove il costo della vita è inferiore rispetto ad altri centri. Qui si può comprare casa spendendo in media mille euro al metro quadro.