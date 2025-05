Con l’arrivo dell’estate, proteggere la pelle dai raggi UV è fondamentale. Gli esperti britannici hanno selezionato le migliori creme solari del 2025, valutando efficacia, tollerabilità e impatto ambientale. Ecco le top 5, tutte reperibili anche in Italia.

La selezione è stata curata da Sophie Beresiner, rinomata beauty editor del Telegraph, con il supporto della dottoressa Emma Craythorne, dermatologa britannica specializzata nella prevenzione dei tumori della pelle. Entrambe hanno valutato i prodotti sulla base di test pratici e criteri dermatologici rigorosi.

Ultra violette future fluid SPF 50+

Questa crema solare minerale offre una protezione SPF 50+ con una texture ultra-leggera e un finish naturale.Formulata con ossido di zinco e squalano, è ideale per pelli sensibili e grasse, non lascia aloni bianchi e si integra perfettamente nella routine quotidiana. È priva di profumo e non irrita la zona perioculare.

Heliocare 360 invisible spray SPF 50+

Questo spray solare ad alta protezione è apprezzato per la sua praticità e texture leggera. Si assorbe rapidamente senza lasciare residui, garantendo una copertura ad ampio spettro resistente all’acqua. Ideale per chi pratica sport o trascorre molto tempo all’aperto.

Garnier Ambre Solaire sensitive advanced kids anti-sand mist SPF 50+

Formulazione specifica per la pelle sensibile dei bambini, offre alta protezione e resistenza alla sabbia. Facile da applicare grazie alla texture spray, è ipoallergenica e senza profumo, minimizzando il rischio di allergie.

The Inkey List polyglutamic acid Dewy sunscreen SPF 30

Questa crema solare combina protezione SPF 30 con acido poliglutammico, offrendo idratazione e un finish luminoso.Non unge, si assorbe rapidamente ed è ideale come base per il trucco. Adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

Soltan Protect & moisturise suncare lotion SPF 50+

Questa lozione solare offre alta protezione a un prezzo contenuto. Combina efficacia, idratazione e buon assorbimento, risultando ideale per l’uso quotidiano. In Italia è reperibile principalmente online.