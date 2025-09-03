Le celebri gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel, note per condividere un unico corpo con due teste distinte e alcuni organi in comune, sono diventate mamme. La notizia ha attirato immediatamente l’attenzione dei media internazionali dopo che il quotidiano The Us Sun ha pubblicato le prime foto delle gemelle con il loro neonato, scattate poche settimane fa.

Le immagini mostrano Abby e Brittany mentre portano il piccolo alla scuola del Minnesota dove insegnano, per presentarlo ai colleghi, condividendo così un momento importante della loro vita personale e professionale.

La vita e i sogni realizzati

A marzo 2024 era emerso che Abby si era sposata con Josh, un veterano dell’esercito. La notorietà delle gemelle risale al 1996, quando erano ancora bambine e apparvero al The Oprah Winfrey Show, conquistando l’interesse del pubblico grazie alla loro straordinaria condizione e al loro spirito positivo. Già nel 2003, nel documentario Joined For Life, la madre delle gemelle aveva rivelato il loro desiderio di diventare mamme un giorno.