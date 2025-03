Si scaldano i motori per lo shopping primaverile che ha un’ unica parola d’ordine: sneakers. Grandi novità ci attendono!

La primavera ormai è arrivata e c’è una sola cosa che interessa alle fashion victims: rinnovare l’armadio, ma soprattutto le calzature. Impresa neanche troppo complicata visto che c’è un solo modello che continua a dominare tutte le stagione, cambiano solo qualche dettaglio per essere sempre attuali, ossia le sneakers.

Questo genere di scarpe, lo sanno bene chi le indossa sempre, sono comode, versatili e in grado di valorizzare tutte le tendenze. Anche se sono “scarpe da ginnastica” sono riuscite a ritagliarsi uno spazio di rilevanza nel mondo degli outfit e sono ormai irrinunciabili avendo convinto anche le più diffidenti. Il motivo ? Riescono ad essere anche chic.

Ma quali sono i modelli da puntare per questa stagione? Sono le passerelle a dircelo, che a loro volta lo hanno appreso dalle strade delle grandi metropoli della moda. Le sneakers si confermano protagoniste indiscusse dello street style.

Dal retrò all’esplosione di energia

Le sneakers hanno una grande versatilità: chunky, minimaliste, colorate o dal design rétro, le opzioni sono tantissime e perfette per adattarsi a ogni stile. La primavera 2025 porta con sé un mix di novità e grandi ritorni. Andiamo a scoprire le migliori, quelle che domineranno questa stagione:

1. Le sneakers chunky: volume e carattere: Il trend delle sneakers chunky continua a conquistare il cuore degli appassionati di moda. Con la loro suola oversize e le forme audaci, queste scarpe regalano un tocco di carattere a qualsiasi outfit. Perfette da abbinare a jeans larghi, pantaloni sartoriali o persino abiti femminili per un contrasto stiloso. Tra i modelli più amati, spiccano le Balenciaga Triple S, le Nike Air Force 1 Pixel e le New Balance 9060.

2. Il ritorno delle sneakers rétro: Il fascino del vintage non smette mai di incantare e, per la primavera 2025, i grandi classici delle sneakers tornano in auge. Le Adidas Gazelle e le Samba sono tra le più desiderate, riportando in primo piano lo stile urban anni ‘90. Anche le Reebok Club C e le Puma Suede riconfermano il loro status iconico, perfette per chi ama uno stile casual e senza tempo.

3. Le sneakers colorate: un’esplosione di energia: La primavera è sinonimo di colore, e anche le sneakers si adeguano a questa tendenza. Dalle tonalità pastello ai colori accesi e vitaminici, il 2025 vede il trionfo di scarpe che non passano inosservate. Tra le opzioni più trendy, le Nike Dunk Low multicolor, le Converse Chuck 70 in versione tie-dye e le Asics Gel-Kayano con dettagli fluo.

4. Le sneakers minimaliste: eleganza senza tempo: Per chi ama uno stile più discreto, le sneakers minimaliste restano una scelta vincente. Il bianco domina, ma anche le tonalità neutre come beige e grigio si fanno strada. Tra i modelli must-have, spiccano le Common Projects Achilles, le Veja V-10 e le Stan Smith di Adidas, ideali per look raffinati e puliti.

5. Le sneakers da skater: coolness assicurata: Direttamente dal mondo dello skate, le sneakers dal design robusto e dal comfort imbattibile sono una delle grandi tendenze di stagione. Vans Old Skool, Nike SB Dunk e DC Shoes tornano alla ribalta, perfette per chi ama un look casual e sportivo.