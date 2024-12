Se il profumo delle spezie e il calore di un forno acceso ti fanno pensare al Natale, allora i Lebkuchen sono i dolci che fanno per te. Questi biscotti tradizionali tedeschi, originari di Norimberga, sono un simbolo delle feste natalizie. Conosciuti per il loro aroma inconfondibile e la consistenza morbida, i Lebkuchen sono una delizia da preparare per arricchire la tavola natalizia o da regalare in confezioni decorate.

La loro origine risale al XIV secolo, quando i monaci tedeschi iniziarono a produrre questi biscotti speziati utilizzando miele, frutta secca e noci, tutti ingredienti simbolici di abbondanza e calore. La ricetta si è evoluta nel tempo, ma lo spirito di questo dolce rimane intatto: un connubio perfetto di gusto e tradizione. Oggi, ti guideremo attraverso la ricetta classica per realizzare i tuoi Lebkuchen a casa in modo semplice e veloce.

Ingredienti per i Lebkuchen (circa 20 biscotti)

Per preparare questi biscotti ti serviranno:

250 g di farina 00

100 g di farina di mandorle

150 g di miele

100 g di zucchero di canna

2 uova

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino di cannella in polvere

1 cucchiaino di zenzero in polvere

1 cucchiaino di chiodi di garofano macinati

1 pizzico di noce moscata

50 g di scorza d’arancia candita

50 g di scorza di limone candita

50 g di mandorle tritate grossolanamente

1 pizzico di sale

Per la glassa:

150 g di zucchero a velo

3 cucchiai d’acqua calda

(Facoltativo) 100 g di cioccolato fondente per decorare

Preparazione

Inizia mescolando il miele e lo zucchero di canna in un pentolino a fuoco basso, fino a quando lo zucchero si sarà completamente sciolto. Togli il composto dal fuoco e lascialo intiepidire. Questo passaggio è fondamentale per ottenere la giusta consistenza morbida dei biscotti.

In una ciotola capiente, setaccia la farina 00 e unisci la farina di mandorle, il bicarbonato, le spezie in polvere (cannella, zenzero, chiodi di garofano e noce moscata) e il pizzico di sale. Mescola bene per distribuire uniformemente gli aromi.

Taglia le scorze candite di arancia e limone in piccoli pezzi e aggiungile agli ingredienti secchi, insieme alle mandorle tritate. Questo mix di ingredienti dona ai biscotti una texture interessante e un sapore ricco.

A parte, sbatti le uova e aggiungile al composto di miele e zucchero ormai tiepido. Unisci gradualmente il mix liquido agli ingredienti secchi, mescolando con un cucchiaio di legno o con le mani. L’impasto dovrà risultare omogeneo ma leggermente appiccicoso.

Copri l’impasto con pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per almeno un’ora. Questo passaggio consente alle spezie di amalgamarsi perfettamente e al composto di acquisire la giusta consistenza per essere lavorato.

Preriscalda il forno a 180°C e rivesti una teglia con carta da forno. Preleva piccole porzioni di impasto e forma delle palline di circa 3-4 cm di diametro. Appiattiscile leggermente con le mani e disponile sulla teglia, lasciando un po’ di spazio tra un biscotto e l’altro.

Cuoci i Lebkuchen nel forno caldo per circa 12-15 minuti, finché i bordi saranno leggermente dorati. È importante non cuocerli troppo a lungo per preservare la loro morbidezza.

Decorazione: il tocco finale dei Lebkuchen

Mentre i biscotti si raffreddano, prepara la glassa mescolando lo zucchero a velo con l’acqua calda fino a ottenere una consistenza liscia. Utilizza un pennello da cucina per stendere la glassa sui biscotti raffreddati, oppure immergi la parte superiore di ciascun biscotto direttamente nella glassa.

Se preferisci una variante più golosa, sciogli il cioccolato fondente a bagnomaria e ricopri i biscotti con uno strato sottile. Puoi anche alternare la glassa bianca al cioccolato per creare un effetto visivo accattivante.

Lascia che la glassa o il cioccolato si solidifichino completamente prima di conservare i biscotti.

Consigli per conservare e servire i Lebkuchen

I Lebkuchen si conservano perfettamente in una scatola di latta per diverse settimane, mantenendo la loro morbidezza e il loro aroma speziato. Sono ideali da servire con una tazza di tè caldo, cioccolata calda o vin brulé, ma si prestano anche come regalo natalizio fatto in casa, magari confezionati in sacchetti trasparenti decorati con nastri festivi.