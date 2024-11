L’attenzione di tutti i principali giornali oggi si concentra sulla recente vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. I titoli esplorano le possibili iniziative che Trump potrebbe intraprendere nei suoi primi mesi di mandato, suscitando interesse e curiosità su come la sua presidenza potrebbe influenzare la politica globale. In particolare, si parla della probabile apertura di una trattativa con il presidente russo Vladimir Putin, con l’obiettivo di trovare una soluzione alla guerra tra Russia e Ucraina, una questione di cruciale importanza per la stabilità europea e mondiale. Si discute anche delle possibili implicazioni per i rapporti tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea, considerando come Trump potrebbe modificare o riorientare queste relazioni. Infine, i giornali dedicano attenzione al discorso del presidente uscente Joe Biden, incentrato sulla transizione dei poteri e sull’importanza di garantire un passaggio ordinato e pacifico tra le due amministrazioni.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Putin elogia Trump: sì al dialogo”. (Corriere della Sera)

“Ucraina, Putin apre a Trump”. (La Repubblica)

“Ue, il ciclone Trump sulle armi”. (La Stampa)

“Trump-Putin, parte il dialogo”. (Il Messaggero)

“‘So cosa farà Trump’. Luttwack svela i piani del presidente Usa”. (Il Giornale)

“Mal partito”. (Il Manifesto)

“Il piano Ucraina di Trump: fronte congelato e addio Nato”. (Il Fatto Quotidiano)

“Il piano di Trump per finire la guerra”. (La Verità)

“La pax trumpiana”. (Libero)

“Cornuti e immigrati”. (Il Tempo)

“Trump ci costa 7 miliardi”. (Milano Finanza)