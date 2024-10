Fede e amor di patria in Ucraina: l’intreccio e più forte delle armi. La testimonianza viene da 80 anni fa, dalle memorie di Milovan Djilas, capo comunista yugoslavo, che scriveva nel 1942.

L’Ucraina, allora era parte della Unione Sovietica e che in Italia chiamavano Russia, era sotto attacco dei tedeschi e degli italiani che ne uscirono sonoramente battuti con migliaia e migliaia di morti e prigionieri mai più tornati.

La scena si svolge a Uman, città dell’Ucraina centrale. Scriveva Djilas. “Vidi come donne semplici con gli scialli si facevano il segno della croce come se si avvicinassero al reliquiario di un santo. Anch’io sono stato sopraffatto da un sentimento di misticismo, qualcosa dimenticato da una lontana giovinezza”.

La patria Ucraina salvata dalla fede

Prosegue Djilas. A Uman, in Ucraina, il Soviet locale organizzò una cena e un incontro con i personaggi pubblici della città.

La cena, che si tenne in un edificio trascurato e decrepito, non fu certo un evento allegro. Il vescovo di Uman e il segretario del partito non riuscivano a nascondere la loro reciproca intolleranza nonostante fossero in presenza di stranieri, sebbene entrambi, ciascuno a modo suo, combattessero contro i tedeschi.

Avevo già appreso da funzionari sovietici che non appena scoppiò la in guerra, il patriarca russo cominciò, senza chiedere al governo, a distribuire encicliche ciclostilate contro gli invasori tedeschi, e che questi ottennero una risposta che andò ben oltre il suo clero subordinato.

Gli appelli del vescovo

Questi appelli erano attraenti anche nella forma: nella monotonia della propaganda sovietica irradiavano la freschezza del loro antico e religioso patriottismo.

Il governo sovietico si adattò rapidamente e cominciò a chiedere sostegno anche alla Chiesa, nonostante continuasse a considerarla come un residuo del vecchio ordine.

Nelle disgrazie della guerra, la religione è stata ripresa e ha fatto progressi, e il capo della missione sovietica in Jugoslavia, il generale Korneev, ha raccontato quante persone – e persone molto responsabili per di più – hanno pensato di convertirsi all’Ortodossia, in un momento di pericolo mortale da parte di i tedeschi, come mobilitatore ideologico più permanente.

“Se ciò fosse stato inevitabile, avremmo salvato la Russia anche attraverso l’Ortodossia!”, ha spiegato. Oggi questo sembra incredibile.

Ma solo a chi non capisce la gravità dei colpi che hanno colpito il popolo russo, a chi non capisce che ogni società umana inevitabilmente adotta e sviluppa quelle idee che, in un dato momento, sono più adatte a mantenere e ad ampliare il condizioni della sua esistenza.

Sebbene fosse un ubriacone, il generale Korneev non era stupido ed era profondamente devoto al sistema sovietico e al comunismo.

A uno come me, cresciuto con il movimento rivoluzionario e che ha dovuto lottare per la sopravvivenza insistendo sulla purezza ideologica, le ipotesi di Korneev sembravano assurde.

Eppure non rimasi affatto stupito – tanto diffuso era diventato il patriottismo russo, per non dire il nazionalismo – quando il vescovo di Uman brindò a Stalin come “unificatore delle terre russe”.

Stalin capì intuitivamente che il suo governo e la sua società Il sistema non avrebbe potuto resistere ai colpi dell’esercito tedesco a meno che non si appoggiasse alle antiche aspirazioni e all’etica del popolo russo-russo.

Il segretario del Soviet di Uman bruciava di amarezza per l’accento sapiente e discreto del vescovo sul ruolo della Chiesa, e ancor più per l’atteggiamento passivo della popolazione.

L’unità partigiana da lui comandata era così debole numericamente che difficilmente riuscì a confrontarsi con la gendarmeria ucraina filo-tedesca.

In effetti non era possibile nascondere l’atteggiamento passivo degli ucraini nei confronti della guerra e delle vittorie sovietiche.

La popolazione lasciava l’impressione di una cupa reticenza e non ci prestava attenzione. Sebbene gli ufficiali con cui eravamo in contatto nascondessero o abbellissero il comportamento degli ucraini, il nostro autista russo ha maledetto le loro madri perché gli ucraini non avevano combattuto meglio e perché ora i russi dovevano liberarli.