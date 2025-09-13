Sta suscitando enorme interesse tra gli appassionati di giardinaggio l’ultima proposta di Lidl con un rapporto qualità-prezzo straordinario.

Offerto a un costo decisamente contenuto, questo prodotto sta rapidamente conquistando gli scaffali e le preferenze di chi desidera mantenere il proprio spazio verde con strumenti affidabili e versatili.

Dal giorno 8 settembre 2025, presso i punti vendita Lidl, è disponibile il decespugliatore a benzina Parkside, un attrezzo compatto e potente, progettato per garantire facilità d’uso e prestazioni di alto livello. Con una potenza dichiarata di 1,35 kW (circa 1,8 CV) e una cilindrata di 42,7 cm³, questo modello è ideale per chi necessita di uno strumento efficace per la cura del giardino.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la funzione 2 in 1, che consente di passare agevolmente da decespugliatore a tagliabordi, fornendo così una soluzione versatile per le diverse esigenze di manutenzione. Il diametro di taglio di 25,5 cm permette di affrontare con efficacia sia le zone più fitte che quelle più delicate.

Accessori inclusi e certificazioni di sicurezza

L’arma vincente di questo prodotto è senza dubbio la sua ricca dotazione di accessori inclusi nel prezzo, una rarità nel settore a questo livello di costo. Tra i principali troviamo:

Lama a 3 denti , pensata per la vegetazione fitta e più resistente;

, pensata per la vegetazione fitta e più resistente; Lama a 4 denti , ideale per erba secca e fieno;

, ideale per erba secca e fieno; Rocchetto a doppio filo (2×3 m, Ø 2,4 mm), perfetto per rifinire i bordi del prato.

Inoltre, il kit comprende una bottiglietta graduata per la miscelazione del carburante, chiave candela, chiavi esagonali e una comoda tracolla con sgancio rapido, pensata per migliorare il comfort durante l’utilizzo prolungato.

Il motore a due tempi da 42,7 cm³ con potenza massima di 1,35 kW rappresenta un equilibrio ottimale tra maneggevolezza e forza, offrendo un’esperienza di utilizzo piacevole anche per chi non è un professionista.

A garanzia della qualità e sicurezza del prodotto, Lidl assicura una garanzia di tre anni e le certificazioni TÜV Rheinland e GS Geprüfte Sicherheit, sinonimi di elevati standard europei in termini di affidabilità e tutela dell’utente.

Il decespugliatore a benzina Parkside è proposto al prezzo di soli 89 euro, un investimento contenuto per un prodotto che coniuga potenza, versatilità e comfort. Questa offerta rappresenta una concreta opportunità per chi desidera attrezzarsi con strumenti di qualità senza rinunciare al risparmio.

È importante sottolineare che l’articolo è disponibile fino ad esaurimento scorte, spingendo gli interessati ad affrettarsi per non perdere questa occasione. Lidl conferma così la sua strategia di proporre prodotti di marca a marchio proprio con un eccellente rapporto qualità-prezzo, mantenendo la filosofia del discount accessibile a tutti.