Recandosi in un punto vendita Lidl, spendendo solo 35 euro, si può perdere peso senza spendere una fortuna.

Lidl pensa anche al benessere psicofisico dei propri clienti con un’offerta davvero imperdibile. Il volantino di questa settimana è ricco di prodotti sottocosto che, diversamente, costerebbero davvero tanto. Nella maggior parte dei casi di tratta di prodotti che devono essere presenti in ogni casa.

Oltre alla possibilità di acquistare una friggitrice ad aria calda ad un prezzo davvero eccezionale, per tutta la settimana, recandosi in un punto vendita Lidl, c’è la possibilità di acquistare un prodotto fondamentale per mantenersi in forma. Chi segue un’alimentazione sana ed equilibrata, infatti, è importante avere un piccolo elettrodomestico che aiuta a preparare pranzi super leggeri che nutrono.

Si tratta di un prodotto che, normalmente, costa tra i 50 e i 280 euro in base alla potenza e alle funzioni. Da Lidl, però, questa settimana, si trova in vendita ad un prezzo davvero super conveniente.

Il prodotto Lidl per una cucina super leggera e nutriente

Con l’ultima offerta, Lidl punta a garantire il benessere psicofisico ai propri clienti senza trascurare il portafoglio della clientela. In ogni punto vendita Lidl, ci sono diversi elettrodomestici in vendita e, tra questi, anche la centrifuga SilverCrest, proposta all’invitante prezzo di 34,99 euro che vi consentirà di preparare centrifugati che possono integrare la vostra dieta prescritta da un medico.

La centrifuga, infatti, non è una bacchetta magica e non vi farà perdere peso all’improvviso. Tuttavia, può aiutarvi per preparare dei centrifugati di frutta e verdura che sono sani e nutrienti e possono aiutarvi a controllare il senso di fame quando si segue una dieta.

Nonostante il prezzo contenuto, la centrifuga in super offerta da Lidl non ha nulla da invidiare ai modelli di fascia superiore. Il modello Lidl presenta una doppia velocità, un raccoglitore raccoglisucco da 500ml e contenitore per la polvere da 1500 ml e ha una potenza di 400W.

Inoltre, l’imboccatura ampia consente d’inserire frutta intera o a grossi pezzi, riducendo drasticamente i tempi di preparazione. La centrifuga, inoltre, si pulisce con molta facilità. La maggior parte dei componenti è smontabile e lavabile in lavastoviglie permettendovi, così, di non dedicare troppo tempo alla pulizia dell’elettrodomestico.

La centrifuga, inoltre, vi permette anche di risparmiare sull’acquisto dei vari snack. Invece di merendine o bibite gassate ricche di zuccheri aggiunti, un centrifugato fresco è assolutamente più sano e naturale.

Non perdete, dunque, altro tempo e recatevi nel punto vendita più vicino per approfittare di uno sconto davvero irrinunciabile.