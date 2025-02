Lucio Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 che si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Corsi è arrivato secondo nella 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e Olly, il vincitore, era ammesso di diritto all’Eurovision. Il cantante di “Balorda nostalgia” ha però deciso di non rappresentare l’Italia per non cancellare i concerti già programmati.

Olly ha spiegato le ragioni della rinuncia in un messaggio apparso sui social: “Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti, la risposta è sempre la stessa: ‘Alla fine devi fare quello che ti senti’, perché tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre. Ecco, io non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per l’Eurovision, ma io credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live, di cui parlo sempre con infinito orgoglio”.

Cos’è l’Eurovision Song Contest

L’Eurovision Song Contest vede in gara 37 nazioni, di cui 5 del Big Five: tra queste c’è anche l’Italia. Il contest prevede 2 semifinali, in onda il 13 e il 15 maggio su Rai 2, e la cosiddetta Grand Final, in cui si esibirà l’artista italiano con il brano “Volevo essere un duro”, in onda su Rai 1, Raiplay e Rai Radio2 il 17 maggio. Lo annuncia la Rai dopo la rinuncia di Olly, vincitore di Sanremo.

La Rai, nel ringraziare il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo e augurando a Olly una lunga e brillante carriera da musicista, si complimenta con Lucio Corsi che ha accettato di rappresentare il nostro Paese alla 69esima edizione dell’Eurovision. Quella di Basilea sarà la 50ª edizione a cui prenderà parte l’Italia.