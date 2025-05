Se stai cercando una città europea ricca di fascino, cultura e bellezza per un weekend di primavera, Lisbona potrebbe sorprenderti. Maggio è uno dei momenti migliori per visitarla: il clima è mite, le giornate sono lunghe, e la città vibra di luce, colori e vita all’aperto.

Il fascino dei quartieri storici: Alfama e Graça

Tra le zone più autentiche da esplorare ci sono Alfama e Graça. Alfama è il cuore antico della città, un labirinto di vicoli stretti, azulejos colorati e scorci panoramici che si aprono improvvisi tra un edificio e l’altro. Qui puoi trovare la vera anima di Lisbona, tra case affacciate sull’oceano, piccoli locali di fado e scalinate che portano a viste mozzafiato.

Da non perdere in questa zona il Feira da Ladra, il “mercato dei ladri”, che si tiene il martedì e il sabato. Qui puoi rovistare tra banchi colmi di oggetti vintage, dischi in vinile, ceramiche artigianali e vestiti d’epoca.

Campo de Ourique: il mercato da vivere come un locale

Se vuoi assaporare la Lisbona più vera e autentica, una tappa obbligatoria è il Mercado de Campo de Ourique. Attivo fin dagli anni ’30, è oggi una destinazione gastronomica amatissima anche dai residenti. Qui potrai acquistare frutta e verdura freschissima, ma anche assaggiare tapas, piatti tradizionali portoghesi o dolci locali in un ambiente vivace e accogliente.

Il fascino del Tram 28 e dei Miradouros

Nessun viaggio a Lisbona può dirsi completo senza un giro sul leggendario tram 28. Questo piccolo veicolo giallo in stile retrò attraversa i quartieri più iconici della città, dalle salite di Graça alle discese verso Baixa, offrendo un autentico tuffo nella Lisbona del passato.

Lungo il percorso, fermati a uno dei tanti Miradouros, i celebri belvedere da cui ammirare la città dall’alto. I più spettacolari? Il Miradouro da Senhora do Monte, da cui si gode una vista completa su tutta Lisbona; il Miradouro do Torel, perfetto per un momento di relax; e il Miradouro do Monte Agudo, poco conosciuto ma davvero suggestivo al tramonto.

Parchi e giardini in fiore: la natura nel cuore della città

In primavera, Lisbona è punteggiata di verde e colori. Il Jardim Botânico Tropical, nel quartiere di Belém, raccoglie oltre 600 specie botaniche da tutto il mondo, tra serre storiche e alberi secolari. Il Giardino Coloniale, costruito nel 1914, ospita rare cycas, ginkgo biloba e piante ormai estinte nei loro ambienti naturali.

Per una pausa verde nel cuore della città, consigliamo anche il Parque Eduardo VII, perfetto per rilassarsi o fare picnic guardando il fiume Tago all’orizzonte.

Arte e cultura: musei e gallerie da non perdere

Lisbona è anche una città per amanti dell’arte. Il Museo Calouste Gulbenkian è tra i più importanti d’Europa per le arti decorative, con opere che spaziano dall’antico Egitto a Rembrandt. Se ami il contemporaneo, fai un salto al MAAT – Museo di Arte, Architettura e Tecnologia – uno spazio innovativo affacciato sul Tago.

Per scoprire invece il lato più underground della città, visita il LX Factory, un’ex area industriale riconvertita in polo creativo, con murales, boutique indipendenti e locali alternativi.

Dove mangiare: tra tradizione e novità

La cucina lisboeta è ricca e saporita. Prova i classici bacalhau à brás o il polvo à lagareiro, accompagnati da un bicchiere di vino verde. E per il dolce? Nessuno può lasciare Lisbona senza aver assaggiato almeno un pastel de nata, meglio se appena sfornato da Pastéis de Belém.

Per una cena più contemporanea, prova i ristoranti gourmet di Príncipe Real o i rooftop con vista del Bairro Alto.

Come arrivare e dove dormire

Lisbona è facilmente raggiungibile dai principali aeroporti italiani con voli diretti low cost. L’aeroporto Humberto Delgado dista solo 7 km dal centro ed è ben collegato con metropolitana e taxi.

Per il soggiorno, il consiglio è optare per una sistemazione nei quartieri centrali ma tranquilli come Chiado o Santos, ideali per muoversi a piedi e respirare l’autenticità locale.