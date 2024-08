Mai più contenitori con cibo incrostato: il ‘trucco’ degli esperti per rimuoverlo con meno di 2 euro

Basta con i contenitori di plastica pieni di unto e cibo incrostato: basterà provare questo trucchetto per sgrassarli subito.

Le vacanze sono ormai quasi finite per tutti, il che vuol dire riprendere la solita vita, fatta di lavoro full-time e impegni che occupano gran parte della giornata. Si tornerà a pranzare quasi sempre fuori casa, con l’immancabile schiscetta con contenitori pieni di cibo sano per smaltire tutti i chili presi durante l’estate.

Ritornerà quindi il solito problema, ossia ritrovarsi una quantità infinita di contenitori di plastica da lavare e che spesso resteranno unti e incrostati anche dopo ripetuti lavaggi. Un fastidio non da poco, soprattutto se iniziano anche ad emanare quel cattivo odore piuttosto pungente e fastidioso.

Metterli in lavastoviglie potrebbe sembrare la soluzione migliore, ma attenzione a come lo fate, perché non tutti i contenitori possono essere inseriti al suo interno. Inoltre, non è detto che a fine lavaggio il risultato sia soddisfacente come sperato.

Basterà usare questo comune ingrediente per avere contenitori di plastica puliti e senza più cibo incrostato

Quante volte ci è capitato di lavare sotto acqua corrente i contenitori di plastica con il detersivo e nonostante abbiamo strofinato con cura, dopo aver sciacquato il risultato è ancora sporco e unto? Il motivo per cui questo accade è perché la plastica è un materiale difficile da pulire a differenza di quanto si possa pensare.

Specialmente se siamo in presenza di un contenitore sporco di sugo o di olio c’è ben poco da fare, si perderà solo tanto tempo e pazienza, ma lo sporco resterà sempre lì. Per questo motivo c’è bisogno di qualcosa capace di sgrassare ed igienizzare al tempo stesso. E la soluzione fortunatamente c’è e l’abbiamo tutti in casa a portata di mano.

Dopo averle provate tutte ci siamo ormai arresi ad avere contenitori unti, appiccicosi e con del cibo incrostato? Assolutamente no! Infatti, basterà semplicemente aprire la dispensa prendere l’imbattibile bicarbonato ed il gioco è fatto. Ebbene con meno di 2 euro i contenitori torneranno come nuovi. Si dovrà semplicemente creare una pasta con bicarbonato ed acqua, metterla all’interno del contenitore e con l’aiuto di una spugnetta si dovrà strofinare energicamente.

Infine, si dovrà risciacquare con acqua tiepida ed il gioco è fatto. In caso di sporco più ostinato, aggiungere qualche goccia di aceto servirà per sgrassare ancora meglio ed eliminare anche lo sporco più incrostato, oltre a neutralizzare velocemente anche ogni tipo di cattivo odore.