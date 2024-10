Maschera antirughe fai da te: ecco quelle migliori

Tra i rimedi della nonna economici ed efficaci ci sono le maschere antirughe fai da te che potete preparare con pochi ingredienti, vediamone alcune.

Quando si tratta di date nutrimento alla pelle del viso potete realizzare delle maschere contro le rughe usando degli ingredienti naturali, farete del bene non solo all’epidermide ma anche al portafoglio.

Andiamo a vedere di seguito quali sono le migliori maschere antirughe fai da te più facili da realizzare in casa in maniera facile e veloce. Potete prepararle al momento per applicarle e lasciarle agire sfruttando al massimo le proprietà benefiche degli ingredienti scelti.

Le migliori maschere antirughe fai da te

Uno degli ingredienti più usati per comporre una maschera naturale per il viso è di certo la frutta. Il motivo è semplice, è ricca di vitamine e di antiossidanti, è nutriente ed ha anche ottime capacità idratanti. Ma quale tipo di frutta scegliere?

Tra tutti i tipi di frutti che potete usare per confezionare una maschera antirughe si consiglia la polpa della banana, perfetta per creare cosmetici naturali che vanno a migliorare la salute della pelle. Dopo l’applicazione di una maschera alla banana il viso sarà più morbido e luminoso, oltre che ben idratato e purificato.

Maschera Antirughe per il viso fai da te elasticizzante

Prendete una banana matura, schiacciatela fino a ottenere una purea e aggiungete due cucchiaini di panna da montare, un cucchiaio di miele, un cucchiaio di farina d’avena e mescolate tutto per amalgamare bene gli ingredienti. Infine versate dentro anche quattro cucchiai di acqua di rose e incorporate.

Applicate la maschera per almeno trenta minuti, sciacquate il viso con acqua tiepida eliminando la maschera delicatamente con un dischetto di spugna naturale. Ripetete per tre volte a settimana (è meglio usare subito e non conservare la maschera avanzata in frigo)

Maschera Idratante

Facilissima e molto versatile, prendete una banana, due cucchiai di miele e quattro cucchiai di yogurt bianco, frullate il tutto e applicate sul viso dove va lasciata in posa per almeno venti minuti. Con questi elementi naturali la vostra maschera idratante fai da te vi donerà immediatamente un aspetto più giovane. Ripetete l’applicazione due volte a settimana.

Maschera purificante e schiarente

Potete migliorare la condizione della pelle con brufoli e macchie preparando la maschera purificante con una banana matura, un cucchiaio di succo di limone e uno di miele. Applicate per una decina di minuti massaggiando delicatamente per tutta la durata del trattamento, poi risciacquate.

Maschera Illuminante

Un semplice cucchiaio di olio extra vergine di oliva mescolato ad una banana matura schiacciata vi consente di preparare una maschera illuminante ricca di vitamina E. Mettete in posa per trenta minuti e ripetete l’applicazione tre volte a settimana.

Infine dopo questa maschera non vi resta che provare anche la crema antirughe alla banana