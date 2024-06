Maturità, le tracce della seconda prova: Platone per il Classico, matematica allo Scientifico

La Maturità 2024 è entrata nel vivo con la seconda prova scritta, programmata per oggi, giovedì 20 giugno. Oltre mezzo milione di studenti italiani sono impegnati nella prova di indirizzo, una delle più temute dell’intero esame di Stato. Le materie variano a seconda del percorso scolastico, ma le sfide sono ugualmente impegnative per tutti. Ecco le tracce della seconda prova.

Maturità, Platone alla seconda prova del Liceo Classico

Quest’anno, gli studenti del Liceo Classico si sono confrontati con un brano di Platone tratto da “Minosse o della legge”. La scelta di Platone non sorprende del tutto, considerando la sua importanza nel panorama filosofico e letterario greco. Tuttavia, Platone non era stato selezionato per la seconda prova della Maturità dal 2010, rendendo la sua apparizione una sfida inaspettata ma interessante per i maturandi del Classico.

Il brano della versione è tratto dall’opera “Minosse o della Legge”: qui la traduzione completa e brano.

La prova di matematica al Liceo Scientifico

Al liceo scientifico, la seconda prova di matematica ha proposto due problemi tradizionali e otto quesiti, con un mix di sfide classiche e applicazioni pratiche. Come riportato da Skuola.net, la prova ha incluso un problema legato alle mattonelle esagonali, un riferimento interessante e concreto che richiama alla mente una precedente prova del 2018, quando le piastrelle quadrate erano state protagoniste.

Il primo problema ha un’impostazione classica, priva di riferimenti alla realtà quotidiana, mentre il secondo, pur mantenendo un approccio tradizionale, include due frasi per aiutare a contestualizzare il problema. La prima frase, del matematico italiano Ennio De Giorgi, recita: “All’inizio e alla fine, abbiamo il mistero. […] A questo mistero la matematica ci avvicina, pur senza penetrarlo”. La seconda frase, del matematico britannico Hardy, sottolinea la bellezza intrinseca della matematica: “Le forme create dal matematico, come quelle create dal pittore o dal poeta, devono essere belle: le idee, come i colori o le parole, devono legarsi armoniosamente. La bellezza è il requisito fondamentale: al mondo non c’è posto per la matematica brutta”.

I quesiti aggiuntivi, otto in totale, hanno spaziato su vari argomenti, includendo problemi tratti dalla realtà. Tra questi, si trovano il triangolo isoscele, la moneta truccata e la descrizione matematica dell’orbita della Terra intorno al Sole. Particolarmente interessante è stato il quesito che ha coinvolto le mattonelle esagonali, un riferimento che non è solo matematico ma anche letterario, richiamando una citazione di Carlo Emilio Gadda da “L’Adalgisa. Disegni milanesi”, dove descrive minuziosamente le mattonelle esagonali, indicandone le dimensioni e la disposizione.

Altri indirizzi

Scienze Umane: scuola Montessori e Dewey

Al Liceo delle Scienze Umane, le tracce hanno riguardato testi sulla scuola Montessori e sulla pedagogia di Dewey. Il titolo della traccia recita: “L’importanza dell’interazione attiva con l’ambiente educativo”. Gli studenti hanno dovuto discutere l’importanza dell’interazione attiva con l’ambiente educativo, un tema centrale nelle teorie di entrambi i pedagogisti. La prova ha richiesto una riflessione critica sui metodi educativi e sulla loro applicazione pratica.

Liceo Artistico

Al liceo artistico è uscita come seconda prova d’indirizzo della Maturità 2024 una citazione di Kandinsky e la realizzazione di un’opera (plastico-scultorea) simbolista.

Liceo Linguistico

Per il Liceo Linguistico, la seconda prova ha coinvolto la Lingua e Cultura Straniera 3. Gli studenti hanno affrontato testi complessi e hanno dovuto dimostrare non solo una buona comprensione della lingua, ma anche la capacità di analizzare e interpretare le sfumature culturali presenti nei testi.

La prova di Economia Aziendale

Per gli istituti tecnici a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, la seconda prova di Economia Aziendale ha riguardato una tipica PMI italiana operante nei settori dell’elettronica, dell’elettromeccanica e dell’elettromedicale, che si trova ad affrontare progetti di sviluppo sostenibile e la carenza di giovani lavoratori, elemento critico per il ricambio generazionale.

L’impresa in questione ha programmato un piano di investimenti funzionale all’acquisizione di una nuova sede, con l’obiettivo di sviluppare progetti di capitale umano, formando e inserendo nel mondo del lavoro giovani in condizioni sociali svantaggiate. Inoltre, l’azienda punta a efficientare la logistica e ridurre le emissioni di CO2. Gli studenti, sulla base delle indicazioni fornite, devono redigere il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale dell’azienda, tenendo conto che gli investimenti sono in parte frutto di finanziamenti e in parte sovvenzionati dalla proprietà. La traccia include anche alcuni quesiti di economia aziendale riguardanti casi pratici sia della prima azienda presentata che di altre.

Istituti Tecnici e Professionali

Negli Istituti Tecnici, come l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, la prova ha incluso tracce di Economia Aziendale e Geopolitica, con particolare attenzione all’articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing”. Gli studenti hanno dovuto applicare le loro conoscenze teoriche a casi pratici, dimostrando competenze analitiche e decisionali.

Durata e punteggio della seconda prova

La durata della seconda prova varia a seconda dell’indirizzo di studio. Per la maggior parte degli studenti, il tempo a disposizione oscilla tra le sei e le otto ore. Tuttavia, per i licei musicali e coreutici, la prova si svolge su due giorni, riflettendo la complessità delle discipline artistiche. La seconda prova vale un massimo di 20 punti, rappresentando una parte significativa del punteggio finale dell’esame di Stato.

Platone, scelta storica per il Classico

La scelta di Platone per la seconda prova del Liceo Classico riporta alla ribalta uno dei filosofi più studiati e discussi nella storia della filosofia occidentale. Con tre apparizioni nelle maturità classiche moderne, Platone si conferma come l’autore più proposto, seguito da Aristotele e Luciano.