ChatGPT e minori, OpenAI introduce nuovi controlli: pause obbligatorie e protezioni per gli adolescenti
OpenAI rafforza le misure per la tutela dei minori su ChatGPT. La società, in un aggiornamento pubblicato sul proprio blog ufficiale, ha annunciato nuove funzioni dedicate agli adolescenti, un tema sempre più al centro del dibattito tra governi, istituzioni internazionali e Unione europea.
Il comunicato
“Gli adolescenti sono la prima generazione a crescere con l’IA: oggi quasi nove su dieci che utilizzano ChatGPT se ne servono nell’arco di una settimana. L’accesso deve essere accompagnato da misure di protezione pensate specificamente per loro”, spiega OpenAI.
Tra le novità c’è un sistema di stima dell’età che, quando identifica un utente sotto i 18 anni, attiva automaticamente un’esperienza adattata alla fascia adolescenziale, con l’obiettivo di limitare l’esposizione a “contenuti potenzialmente inappropriati”. Previsti anche nuovi promemoria per chi trascorre molto tempo sul chatbot, con inviti a fare pause e a mantenere un rapporto più equilibrato con la tecnologia, in modo simile a quanto già avviene su piattaforme come Instagram e TikTok.
Sul fronte dei controlli parentali, i genitori potranno impostare periodi di blocco dell’accesso, disattivare la modalità voce, gestire l’utilizzo della generazione di immagini e ricevere avvisi in caso di situazioni considerate ad alto rischio, compresi eventuali segnali di autolesionismo.
L’aggiornamento introduce infine nuovi strumenti per lo studio, con prompt dedicati e funzioni interattive per matematica e scienze, utilizzate ogni settimana da circa 18 milioni di persone su oltre 250 argomenti.