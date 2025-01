Coca-Cola ha realizzato una bottiglia speciale per celebrare l’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump. Il CEO dell’azienda, James Quincey, ha consegnato al tycoon la prima “bottiglia commemorativa presidenziale” di Diet Coke, con tanto di etichetta dedicata.

Trump e la bottiglia commemorativa di Coca-Cola

Alla soglia dell’imminente insediamento di Trump, Coca-Cola ha deciso di allinearsi al tycoon, così come hanno fatto altri big della Corporate America, rendendo omaggio al nuovo Presidente. L’azienda, infatti, ha realizzato una bottiglia speciale per celebrare il suo insediamento.

A consegnare la bottiglia è stato direttamente il CEO di Coca-Cola, James Quincey. La bottiglia in questione, una Diet Coke tanto cara al tycoon, riporta l’etichetta personalizzata dedicata “all’insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump”, così come la data, “20 gennaio 2025”. La bottiglia è stata regalata a Trump all’interno di una scatola che sottolinea il decisivo contributo dell’azienda all’economia americana: “Fondata 126 anni fa ad Atlanta, Georgia, la Coca-Cola Company è orgogliosa di produrre centinaia di marchi apprezzati dal pubblico. Insieme ai nostri oltre 60 partner, il sistema genera annualmente oltre 58 miliardi di dollari di attività economica negli Stati Uniti e sostiene 860.000 posti di lavoro”.

La passione del tycoon per la Diet Coke

Stando alle parole del Presidente neoeletto Donald Trump, lui va matto per la Coca-Cola, soprattutto la Diet Coke, e ha dichiarato di berne perfino 12 al giorno. Durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, secondo le indiscrezioni riportate da alcuni media statunitensi, Trump possedeva un pulsante particolare nello Studio Ovale, quello che premeva ogni volta che desiderava gustarsi un bicchiere di Diet Coke con ghiaccio.

L’iniziativa di Coca-Cola non è una novità. L’azienda, infatti, produce edizioni particolari delle proprie bottiglie per celebrare le inaugurazioni presidenziali statunitensi dal 2005, ovvero da quando George W. Bush si insediava per il suo secondo mandato alla Casa Bianca. L’azienda, infine, ha specificato che la bottiglia speciale realizzata per Trump non sarà disponibile per la vendita, ma una certa quantità di bottiglie, in edizione limitata, saranno distribuite in occasione degli eventi inaugurali.