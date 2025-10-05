Dan Rather, mito del giornalismo mondiale, per 44 alla CBS e per 24 anni conduttore del CBS Evening News, compirà 94 anni il 31 ottobre ma non si arrende.

Pubblica una newsletter tre volte alla settimana, che conta più di mezzo milione di abbonati, con un ex collega della CBS News, Wayne Nelson, e Alice Maggin, ex produttrice di ABC News.

Jacques Steinberg sul New York Times gli ha dedicato un lungo articolo che merita ammirazione. Il lavoro per produrre una newsletter, chiarisce Steinberg, richiede molto tempo.

Il processo di creazione di un articolo ha inizio con un brainstorming con la Maggin e Nelson, che sono sposati.

Rather ha riunioni con Maggin e Nelson sette giorni su sette, compresi i giorni festivi, quasi sempre in videoconferenza

Teneva i meeting anche dal suo letto d’ospedale, nel periodo in cui si stava riprendendo da una lunga malattia.

La newsletter si chiama Steady – una parola che Rather ha detto che suo padre usava per consolarlo quando era malato da bambino – e dichiara di avere oltre 530.000 abbonati.

Questa è una piccola frazione dei circa 18 milioni di famiglie che hanno seguito la trasmissione del signor Rather al suo apice, dopo che ebbe preso il posto del celebre Walter Cronkite il 9 marzo 1981, o anche dei circa otto milioni di famiglie che si sono sintonizzate sulla sua ultima trasmissione del “CBS Evening News” il 9 marzo 2005.

Ma una cosa è rimasta costante, afferma Steinberg: Dan Rather continua ad apprezzare le notizie.

“Sono una di quelle persone che amano lavorare”, ha detto. Il suo portamento e la sua voce rimangono forti, anche se un po’ roca, e il suo accento texano è ora più pronunciato rispetto ai suoi 44 anni alla CBS News. “E amo il lavoro che è diventato il lavoro della mia vita”, ha aggiunto.

La carriera giornalistica di Dan Rather ha avuto inizio più di 70 anni fa.

Dan Rather e nato a Wharton, nel Texas e ha iniziato a lavorare come giornalista nel 1950 come corrispondente per l’agenzia Associated Press. Negli anni ’50, è stato giornalista della United Press International (1950-1952). Dopo avere lavorato per diverse stazioni radio texane e per lo Houston Chronicle (1954-1955)

Prima esperienza in agenzia

Nel 1959, entrò nel mondo della televisione come reporter di una tv locale a Houston per poi passare alla CBS nel 1962 come corrispondente da Dallas. Qui si fece notare per come riferì dell’attentato a Kennedy.

Oggi dice di essere preoccupato per il futuro della CBS. La società che controlla la rete, Paramount, è stata recentemente venduta a Skydance Media. Prima della chiusura dell’accordo, Paramount ha accettato di pagare 16 milioni di dollari per chiudere la causa intentata da Trump contro la società per aver modificato un’intervista a “60 Minutes”. L’accordo ha causato notevole costernazione in redazione.

“Donald Trump potrebbe benissimo essere l’amministratore delegato della CBS”, ha scritto Rather su Steady il 31 luglio.

“Faccio sempre il tifo per CBS News”, ha detto in un’intervista. “Nutro una grande ammirazione per gli uomini e le donne che ci lavorano. In un certo senso, nella mia mente e nel mio cuore, non me ne sono mai andato.”

Rather ha spiegato di sentirsi in dovere di far luce sulla presidenza Trump.

“Ricordo a me stesso una delle basi del giornalismo: che il mio lavoro è ritenere i potenti responsabili”, ha scritto sotto il titolo “Pena capitale” e il sottotitolo “Trump crea una non-crisi”. Il saggio di Rather si riferiva all’invio da parte del presidente di agenti dell’FBI e truppe della Guardia Nazionale in tutta Washington, DC.

Rather e il suo team pubblicano in genere un saggio ogni lunedì o martedì, e giovedì o venerdì. La domenica, Steady offre un menù più leggero attraverso una rubrica fissa intitolata “Motivo per sorridere”.