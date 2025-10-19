I titani di internet provocano una nuova presa di posizione di Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia. “Da anni combatto nel parlamento e nel dibattito pubblico lo strapotere degli ‘Over the top’, i giganti della rete, che saccheggiano di tutto e non pagano tasse. Rubano contenuti, libri, giornali, musica. Condizionano lo stile di vita. Si muovono con una prepotenza e con un trasformismo mirabilmente descritti oggi in un articolo di Marina Berlusconi sul Corriere della Sera.

“In America passano da posizioni progressiste a finte posizioni conservatrici, soltanto per farsi proteggere dal potere del momento. Quello che sta facendo Trump, che parallelamente ai dazi vorrebbe perpetuare l’esenzione fiscale di Amazon, Facebook, proteggendo Bezos, Zuckerberg e compagnia in maniera sprezzante e arrogante.

Gasparri contro Amazon, Facebook & C

“Ho sempre invocato regole e continuerò a farlo anche nel Parlamento. Questi giganti usano, senza pagare, le reti di telecomunicazione, ammazzano il commercio di quartiere con la concorrenza sleale, condizionano e desertificano il programma culturale ed editoriale delle varie realtà del pianeta.

Marina Berlusconi, dimostrandosi protagonista del dibattito culturale ed editrice attenta, non solo analizza compiutamente, con questo suo articolo, un tema che da tempo stiamo dibattendo, ma annuncia la pubblicazione di libri per far conoscere meglio questa piaga del nostro tempo ed analizzare specifici aspetti.

È una battaglia culturale e morale che affronto da tempo e che trova una voce forte, chiara ed autorevole che, da editrice e persona che produce cultura e sapere, trova un sostegno fondamentale. Tornerò a proporre in Parlamento, con forza ancora maggiore, drastici interventi contro questo degrado, che è culturale, sociale ma anche economico e fiscale.

E chi protegge tutto ciò, in Europa o dall’altra parte dell’oceano, si assume una grave responsabilità. In ogni caso, forti dei libri e considerazioni, continuiamo questa battaglia perché non siamo mai rimasti inerti e mai lo saremo”, conclude Gasparri.